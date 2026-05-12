Pósfai Mihály: Ha a tankhajót más irányba akarjuk fordítani, kell egy kis idő hozzá

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) bicentenáriumi tisztújító közgyűlése május 5-én Pósfai Mihályt választotta elnökéül. Az új főtitkár Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkárhelyettes Kovács Ilona pszichológus lett. Közös sajtótájékoztatójukon az elsők között merült fel az MTA és a róla 2019-ben leválasztott, több átszervezés és átnevezés után most HUN-REN néven működő kutatóintézeti hálózat finoman szólva sem problémamentes viszonya. Pósfai elnökjelölti és a Tisza párt választási programjában is szerepelt, a közgyűlésen felszólaló Magyar Péter beszédéből és az intézetvezetők döntő többségének állásfoglalásaiból pedig végképp egyértelművé vált, hogy küszöbön áll az Akadémiától elcsatolt és felsarabolt kutatóhálózat újbóli egyesítése. Ennek mikéntjét azonban nem lesz könnyű kidolgozni. Tavaly a HUN-REN-t tovább szalámizták, négy bölcsész-illetve társadalomtudományi intézetet leválasztottak róla, és az ELTE-hez csatolták őket. Eközben per alatt áll az a korábbi közgyűlési határozat is, amely alapján az MTA eladja az ingatlanvagyona java részét az államnak, amely átadja azt használatra a HUN-REN-nek. A HUN-REN ugyan használja, de a vagyoneladás ellen néhány tudós pert indított – ezt a jogi helyzetet sem lesz egyszerű rendezni.

Pósfai megválasztása után kijelentette: minden érintettet egy asztalhoz akar ültetni az új működési és finanszírozási modell kidolgozása érdekében – azonban azt is jelezte, hogy ennél az asztalnál nem lesz helyük a HUN-REN jelenlegi vezetőinek.

Pósfai Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia 2026-ban három évre megválasztott elnöke Fotó: Bankó Gábor/444

Legutóbb idén márciusban publikált nemzetközi szakfolyóiratban, több tárgyat is tanít a veszprémi Pannon Egyetemen, ahol a Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézetben sikeres kutatócsoportot vezet. Elnökként folytatja valamelyiket a kutatói vagy az oktatói tevékenységei közül?