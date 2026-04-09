Pro life kontra női jogok: világszerte csökken az abortuszellátás lehetősége

Az Egyesült Államokban 2022 óta egyre több állam vezet be szigorú abortusztörvényeket. Ezek a konzervatív szemléletű törekvések ugyanakkor az érintett nőket alternatív megoldások igénybevételére ösztönzik, ami oda vezetett, hogy a szigorítások óta egyre többen vásárolnak abortusztablettát az interneten. Az Európai Unió legtöbb tagállamában legális az abortusz, de a konkrét szabályozás és a procedúra menete országonként jelentősen eltér. Máltán és Lengyelországban gyakorlatilag egyáltalán nem kérvényezhető a művi vetélés, míg Magyarországon és Németországban tanácsadásra kötelezik a terhességmegszakítást kérelmező nőket, amelynek során megpróbálják eltéríteni őket szándékuktól.

Az Egyesült Államok azonban ennél tovább ment, és amióta a terhességmegszakításokat szigorúbban kezelik az egész USA-ban, folyamatosan emelkedik az interneten abortusztablettát rendelő nők aránya. Egy, a JAMA Health Forumon februárban közzétett kutatás az ötven amerikai államban és a Washington DC-ben működő nagy forgalmú online, gyógyszeres abortuszt biztosító telemedicinás szolgáltatáshoz érkező kérelmeket elemezte. A beérkező igényléseket az úgynevezett Dobbs-döntés előtti, 2021. szeptember 1. és 2022. június 23., illetve a döntés utáni, 2022. június 24. és 2023. október 31. közötti időszakban vizsgálták. A Dobbs kontra Jackson, Mississippi Nőgyógyászati Szervezet per során az amerikai Legfelsőbb Bíróság 2022-ben gyakorlatilag megsemmisítette azt az 1973 óta hatályban lévő törvényt, amely szerint a magzat életképességének eléréséig az USA minden államában alapvető jog volt az abortuszhoz való hozzáférés.

Ötven év után ismét korlátozottan dönthetnek saját sorsukról a nők

Az abortusz liberalizációjához a Roe kontra Wade és a Délkelet-Pennsylvaniai Családtervezési Szövetség kontra Casey ügy vezetett, ami egy fiatal texasi nő nem kívánt terhességével kezdődött. Norma McCorvey először egy texasi orvostól kért segítséget, aki nem végezte el az illegális beavatkozást, így a nő egy örökbeadásokra specializálódott ügyvédhez fordult. A szakember azonban az adoptálás jogi folyamatainak elindítása helyett két, abortuszügyekkel foglalkozó kollégájához irányította a várandós nőt. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság a jogi lobbizás után kimondta, hogy a nők szabadon dönthetnek a terhességmegszakításukról a magzat 24 hetes koráig. Ugyanakkor a törvény bizonyos mértékű mozgásteret biztosított az államoknak, így nem vonatkozott teljesen egységes szabályozás az abortuszra.

A 2022-es döntés a Mississippi állam által 2018-ban elfogadott Gestational Age Actből indult ki, ami megtiltotta az abortuszt a terhesség 15. hete után. A törvény elfogadása után az akkoriban Mississippi államban egyedüliként működő abortuszklinika, a Jackson Women’s Health Organization egy kerületi bíróságon pert indított Thomas E. Dobbs, Mississippi Állami Egészségügyi Minisztériumának tisztviselője ellen. A Legfelsőbb Bíróság bíróság négy évvel később kimondta, hogy a különböző államok eltérően mérlegelhetik az abortusz szabályozását, mivel „azok a kísérletek, amelyek az autonómiához való szélesebb körű jogra és a »létezés fogalmának« meghatározásához fűződő jogra hivatkoznak annak érdekében, hogy igazolják az abortusz létjogosultságát, túl messzire mennek. Ezek a kritériumok, ha nagyon általánosítják őket, alapvető jogokat biztosíthatnának a tiltott kábítószer-fogyasztáshoz, a prostitúcióhoz és hasonlókhoz.”

A Roe-féle ítélet 2022-es megsemmisítése után 13 állam szinte teljesen, négy pedig – Georgia, Dél-Karolina, Florida, Louisiana és Iowa – a terhesség hatodik hete után betiltotta az abortuszt. Ugyanakkor Missouri államban egyelőre nem egyértelmű a művi vetélés jogi keretrendszere: bár a missouri választók egy 2024-es népszavazási kezdeményezésen az abortuszhoz való jog védelme mellett döntöttek, azóta is viták folynak a beavatkozásról. A 2026-os népszavazáson ismét a szavazók elé kerül az a javaslat, amely néhány kivételtől eltekintve (az anya életének védelme, nemi erőszak, vérfertőzés) betiltaná az államban az abortuszt. Missouri államhoz hasonlóan Louisianában is jogi konfliktusokhoz vezetett az abortusztabletták kérdése, miután az állami főügyész, Liz Murrill az online tablettarendeléssel szemben foglalt állást. Bár az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalának (FDA) szabályai engedélyezik ezt a lehetőséget, a helyi civilszervezetek szerint továbbra is országos szintű támadások érik az abortusztabletták postai kézbesítésének alternatíváját. Kétségtelen, hogy a szigorodó és egyre konzervatívabb politikai környezetben születő abortusztörvények miatt az érintettek jóval nehezebben tudnak megfelelő abortuszellátáshoz jutni.

Abortuszra vonatkozó törvények az USA-ban Grafika: Qubit

A neten könnyebb hozzáférni a tablettához