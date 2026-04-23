Putyin népszerűsége csökken, a békére vágyók száma nő Oroszországban

A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok egy része azt mutatja, hogy az orosz elnök, Vlagyimir Putyin iránti bizalom tavaly december közepe óta folyamatosan romlik. A három nagy oroszországi közvélemény-kutató intézet közül a VCIOM mérései mutatják a legnagyobb visszaesést. Adataik szerint míg tavaly december közepén a megkérdezettek 81,4 százaléka bizalommal volt az orosz elnök iránt, április közepére ez a mutató 72 százalékra esett vissza. Ugyancsak csökkenő bizalmat mért a másik nagy és a VCIOM-hoz hasonlóan a Kreml közvetlen felügyelete alatt működő intézet, a FOM is, bár ők jóval mérsékeltebb visszaesést detektáltak. Szerintük december közepéhez képest, amikor a válaszadók 81 százaléka jelezte, hogy továbbra is bizalommal van Putyin iránt, április közepén már csak 76 százalékuk gondolta ezt így. A független Levada Központ ugyancsak 5 százalékos csökkenést mért, de náluk a bizalmi szint tavaly decemberben még 85 százalékos volt, ami márciusra 80 százalékra mérséklődött. Mindhárom esetben a kérdezőbiztosok zárt kérdésfeltevéssel vettek mintát, azaz a megkérdezetteknek egy eléjük tett listán szereplő politikusokról kellett véleményt mondaniuk.

Grafika: Qubit

Létezik azonban egy másik kutatási módszer is, amikor a válaszadóknak kell megnevezniük azokat a politikusokat, akik iránt a legnagyobb bizalmuk van. Amikor ezzel a nyitott kérdésfeltevéssel mérik a politikusok támogatottságát, jóval alacsonyabb eredmények születnek. A VCIOM mérése szerint míg tavaly nyáron a megkérdezettek 38,1 százaléka fejezte ki Putyin iránti bizalmát, most áprilisban már csak 29,5 százaléka. A Kreml égisze alatt működő kutatóintézet mindkét módszerrel hónapról hónapra azt mutatja ki, hogy fogy az elnök iránti bizalom.