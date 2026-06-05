Lassan belefulladnak a magyar városok a köztéri reklámokba

A Tisza Párt szeptember végéig eltüntetné az óriásplakátokat a magyarországi közterületekről – derül ki abból a törvényjavaslatból, amit kedd éjszaka nyújtott be három kormánypárti képviselő. A szabályozási irány nem előzmény nélküli: még tavaly év végén egy bírói tanács az Alkotmánybírósághoz fordult, mert szerintük több új jogszabály alkotmányellenesen korlátozza az önkormányzatok lehetőségét a városkép védelmére. Bár az ügyben a főváros számára kedvezőtlen döntés született, az továbbra sem vitás, hogy az óriásplakátok károsan hatnak a környezetre: a reklámzaj nemcsak a városképet teszi tönkre, de mentális egészségünket és döntési szabadságunkat is korlátozza. A tévét vagy a rádiót ki lehet kapcsolni, de a közterületi reklámok elől nem lehet elfordulni, nem lehet őket negligálni. Különösen feltűnő volt ez akkor, amikor az óriásplakátokon háborús propaganda jelent meg, de az akciós csirkefarhát ugyanúgy kéretlenül épül be a vizuális környezetünkbe, mint a politikai üzenetek. Észre sem vesszük, és jártunkban-keltünkben fogyasztóvá degradálódunk.

Főváros vs kormányhivatal

A mostani jogvita hátterében az áll, hogy a jogalkotó módosította a közterület fogalmát: a közterületek feletti légtér bizonyos részei – amelyek reklámok elhelyezésére használhatók – kikerültek a közterület fogalma alól. Ennek következtében a közterület fölé benyúló épülethomlokzatokon vagy állványzatokon megjelenő reklámok engedélyezése és hasznosítása már nem az önkormányzatok hatásköre, hanem az ingatlantulajdonosok kezébe került.

Óriásplakát a Sasadi úton Fotó: Németh Dániel/444