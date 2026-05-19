Az AI korlátaival és hype-jával, valamint az általános mesterséges intelligencia (AGI) ígéretével foglalkozik a júniusi Qubit Live

Kedves barátunk! Szeretettel meghívunk a június elején megrendezésre kerülő, csak Qubit+ tagoknak meghirdetett, exkluzív tudományos estünkre, a Qubit Live #13-ra! Folytatjuk korunk talán legnagyobb technológiai és társadalmi kihívása, a mesterséges intelligencia (AI) vizsgálatát. Az AI-modellek korlátaira és az AI körüli hype-ra, valamint az általános mesterséges intelligencia (AGI) lehetőségére fogunk fókuszálni – vezető magyar kutatókkal, gazdasági elemzőkkel, kerekasztallal, nézői kérdésekkel, művészvendéggel és élő zenével.

Velünk lesz Jelasity Márk informatikus-matematikus-nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék vezetője, Kocsis Levente matematikus, a HUN-REN Sztaki tudományos főmunkatársa, Pintér Róbert szociológus-politológus, a Corvinus Egyetem adjunktusa, Móró Tamás és Jónap Richárd, a Concorde Értékpapír Zrt. stratégái és Kizlinger Lilla, Ezüst Medve díjas színművész.

Mozgalmas este lesz klassz helyszínen: a margitszigeti Kristályban várunk Rátok június 8-án, szerdán 19 órától. Belépés csak Qubit+ tagoknak és barátaiknak! Ha még nem vagy tag, ez egy remek pillanat arra, hogy csatlakozz a kedvezményes előfizetői programunkhoz; ha már az vagy, alább találod a további részleteket, nagyon várunk, gyere el!

Qubit+ tag vagy? Keresd a postaládádban meghívónkat, hamarosan emailen küldjük el minden Qubit+ tagunknak a kedvezményes jegyvásárlási linket!

Még nem vagy Qubit+ tag? Csatlakozz mielőbb, és hozzáférhetsz lezárt cikkeinkhez, podcastjainkhoz, előfizetői hírleveleinkhez, és Te is megkapod meghívóinkat (benne a jegylinkkel) az exkluzív eseményeinkre.

Időpont: 2026. június 8., hétfő 19:00-22:00

Helyszín: Margitszigeti Kristály Színtér. A 4-es és 6-os villamosok Margit hídi megállójától 800 méterre, a Schulek Frigyes sétányon, a sportuszoda mellett.

