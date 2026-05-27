Kínában találták meg az érzéstelenítők legkorábbi használatára utaló maradványokat

Egy 15. században élt kínai sebész orvosi műszerein bukkantak érzéstelenítő vegyületek maradványaira a kínai Hszianban található Northwest Egyetem kutatói. Az 1348 és 1411 között Jiangsu tartományban élt orvos sírjából 1974-ben emelték ki a sebészeti ollókat és csipeszeket, amiket a közelmúltban egy új, lézeres vizsgálatnak vetettek alá: a kutatásból kiderült, hogy ezek a tárgyak akonitin nyomait is tartalmazzák – írja a Cambridge-i Egyetem oldalán megjelent friss kutatás.

A feltárt sírban talált eszközök vizsgálata Fotó: Courtesy Xue Ling, et al

Ezt a vegyületet az Aconitum nemzetségbe tartozó növények termelik, amiket hétköznapi nevükön farkasfűnek, illetve sisakvirágnak is hívnak. Ezeket a növényeket gyakran említik az ősi kínai gyógyításhoz alkalmazott receptek: az akonitin kölcsönhatásba lép az idegsejtek sejtmembránjain található nátriumcsatornákkal, és megfelelő adagban érzéstelenítő hatása van, ugyanakkor rendkívül mérgező is. A Ming-dinasztia kori gyógyítók – akik közé az az orvos is tartozott, akinek a sírjából az eszközök származnak – a történelmi feljegyzések szerint különböző módszereket fejlesztettek ki az akonitin mérgező hatásainak enyhítésére.

Ilyen volt például a „fiúk vizeletével történő előkészítés, fekete szójabab-főzetben való áztatás, ecetes forralás, mungóbabbal történő méregtelenítés és a sisakvirág gumójának külső héjának eltávolítása” – olvasható a tanulmányban. Carney Matheson, az ausztráliai brisbane-i Griffith Egyetem kutatója, aki nem vett részt a kutatásban a NewScientistnek elmondta, hogy kétségtelen, hogy ezek a nyomok az érzéstelenítők használatának legkorábbi közvetlen bizonyítékai, ugyanis a maradványok az ollók pengéin és a csipeszek csúcsain koncentrálódtak, így jelenlétük aligha véletlen.

* * *

Júniusban a 13. Qubit Live-on folytatjuk korunk talán legnagyobb technológiai és társadalmi kihívása, a mesterséges intelligencia (AI) vizsgálatát. Most az AI-modellek korlátaira és az AI körüli hype-ra, valamint az általános mesterséges intelligencia (AGI) lehetőségére fogunk fókuszálni.

Velünk lesz Jelasity Márk informatikus-matematikus-nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem Mesterséges Intelligencia Tanszékének vezetője, Kocsis Levente matematikus, a HUN-REN Sztaki tudományos főmunkatársa, Pintér Róbert szociológus-politológus, a Corvinus Egyetem docense, Móró Tamás és Jónap Richárd közgazdászok, a Concorde Értékpapír Zrt. stratégái és Kizlinger Lilla, Ezüst Medve díjas színművész. Ha nem szeretnél lemaradni, iratkozz fel mielőbb a Qubit+-ra! Az estet a Concorde Értékpapír Zrt. támogatja.

Kapcsolódó cikk: