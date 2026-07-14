Pintér Róbert: Nincs értelme versenyezni a gépekkel, csak idő kérdése, hogy mindenben jobbak legyenek az embernél

Júniusban rendeztük meg 13. Qubit Live estünket, amelyen meghívott előadóinkkal az AI korlátaival és hype-olásával, valamint az általános mesterséges intelligencia (AGI) ígéretével foglalkoztunk. A napokban megosztjuk az eseményen elhangzott előadásokat, a kerekasztal-beszélgetést és a nézői kérdésekre adott válaszokat is, hogy az is megnézhesse őket, aki nem tudott részt venni a Qubit+ előfizetőinek meghirdetett rendezvényünkön.

Egyszerű kérdéseket tett fel a közönségnek előadása elején Pintér Róbert szociológus-politológus, a Corvinus Egyetem Infokommunikációs Tanszékének docense: félnek-e attól, hogy elveszik a gépek a munkájukat, aggódnak-e a gyerekeik jövőjéért az AI világában, illetve tartanak-e a robotok lázadásától? Ő maga egyik kérdésre sem adott választ, mert szerinte mindhárom ugyanabból a rossz beidegződésből fakad. „Nincs értelme versenyezni a gépekkel. (…) Csak idő kérdése, hogy a gépek mindenben jobbak legyenek, mint az ember” – mondta. Szerinte legfeljebb annyi a kérdés, hogy a gépek mikor és miben előznek meg minket, ez pedig többnyire máshogy alakul, mint várjuk: Hans Moravec kompetenciatérképén – amit Max Tegmark 2017-es könyve (Élet 3.0) vizuálisan is ábrázolt – még a művészetek jelentették a legmagasabb, utolsóként bevehető csúcsot, aztán jött a generatív AI, és a kreatív szakmák az elsők között voltak, ahol káoszt okozott.

Ha viszont nem a verseny, hanem az együttműködés a helyes keret, akkor annak sikere korántsem csak a technológia képességein múlik. Múlik az emberi készségeken, a vezetői döntéseken, a szervezetek adaptációs képességén, a jövőképeinken, sőt még a szolidaritásunkon is. Pintér, aki a mesterséges intelligencia mellett vállalati digitalizációval is foglalkozik, azt látja, hogy a magyar cégeknél például nem az a szűk keresztmetszet, hogy mire képes a technológia, hanem hogy a szervezetek képtelenek adaptálni és a saját folyamataikba illeszteni. Ide tartozik az AI-washing jelensége is: ez az, amikor egy vállalat bejelenti, hogy a mesterséges intelligenciára hivatkozva elbocsátja mondjuk a teljes ügyfélszolgálatot, amitől azonnal emelkedik a részvényárfolyama, majd fél évvel később csendben visszakönyörgi az embereket, mert kiderül, hogy emberi irányítás nélkül nem működik a dolog. Az előadó Szertics Gergelyt AI-kutatót idézte, aki szerint „a technológia exponenciális fejlődése zátonyra fut a valóság komplexitásán”.

Pintér Róbert szociológus-politológus, a Corvinus Egyetem docense Fotó: Ornella Mari

Az együttműködés kereteit Pintér a „human and the loop” megközelítéssel írta le, amely négy módot különböztet meg. Van olyan feladat, amit csak ember csinál (human only loop), ilyen például az iskolabusz vezetése. Van, amikor a feladat java a miénk, és csak egy szeletét szervezzük ki (human-in-the-loop), mint az autók sávtartó automatikája esetében. Van, amikor már csak felügyeljük a gépet (human-on-the-loop), például egy négyes szintű önvezető autót, és van, amikor teljesen kikerülünk a folyamatból (human-out-of-the-loop), ahogy egy önvezető Waymo-taxi esetében. Az automatizáció tehát csak az egyik lehetséges mód, nem cél minden folyamatot gépre bízni. Ez a hibriditás Pintér szerint nem is új dolog: Bruno Latour francia filozófus szerint a modernitás mindig is illúzió volt, amely az emberi és a nem emberi mesterséges szétválasztásán alapult, de az előadó Luciano Floridi olasz filozófus és Yuval Noah Harari izraeli történész-író nézeteit is ismertette a témáról.

Az egyik legnagyobb problémának azt tartja, hogy el sem tudjuk képzelni, milyen lehet a jó jövő – amit fiatalokon végzett kutatásaival is alátámaszt. Az elmúlt évtizedek gazdag science fiction-termése javarészt disztópikus jövőképeket tárt elénk, de ahhoz nem kaptunk megfelelő eszköztárat, hogy a nem emberi intelligenciával való együttélést magunk előtt lássuk. Pintér azt javasolta a nézőknek, hogy próbálják felvázolni, milyen lenne az ideális világ 2060-ban, aztán gondolkodjanak visszafelé, hogy hogyan lehetne odáig elérni – és akkor kapunk egy feladatlistát.

Az előadás videó és podcast formájában is elérhető. Nézd meg itt:

Vagy hallgasd alább:

Az epizód elérhető Spotify-on, Apple Podcasts-on, sőt RSS-ben és egyre több csatornán, iratkozz fel! Ha a következő tudományos estünkről te sem szeretnél lemaradni, lépj be mielőbb a Qubit+-ba!

Az estet a Concorde Értékpapír Zrt. támogatta.