Az orosz hadiipar vánszorog, az ukrán szárnyal

Oroszország azok után, hogy 2022 februárjában nyílt támadást indított Ukrajna ellen jelentősen növelni tudta fegyver- és lőszergyártását, de ma már számos jel utal arra, hogy az ágazat elérte növekedésének határait. Ezt nem más, mint az orosz Ipari és Kereskedelmi Minisztérium vezetője, Anton Alihanov állította egy minap az Interfax orosz hírügynökségnek adott interjújában. A miniszter egyenesen úgy fogalmazott, hogy a „hadiipari komplexum mint az ipari növekedés motorja hamarosan eléri maximális volumenét és magas bázisát, ezért már nem fog jelentős lökést adni a feldolgozó ágazat növekedési ütemének úgy, mint korábban”. A háború nyílt fázisában a feldolgozóipar, és különösen a hadipari komplexum, az orosz gazdasági növekedés egyik meghatározó hajtóerejévé vált. Amikor kiderült, hogy a háború elhúzódik, az állam hatalmas erőforrásokat pumpált a hadiiparba. Míg a nyílt háború előtt, 2019 és 2021 között Oroszország 3000-3600 milliárd rubelt költött katonai kiadásokra, addig idén annak értékét 12 100 milliárdra tervezik, de az sem zárható ki, hogy még ennél is nagyobb lesz. Az már most is látszik, hogy a költségvetési hiány meghaladja a tervezettet, és ennek épp a hadiipar támogatása az oka. Azért, hogy a szektor – ami jellemzően állami tulajdonú vállalatokból áll – teljesíteni tudja a megnövekedett kormányzati megrendeléseket, jelentősen megemelte a béreket. Ennek eredményeként a hadiipari komplexumhoz tartozó három meghatározó ágazat – az „egyéb járművek és berendezések”, a „számítógépek, elektronikai és optikai termékek”, valamint a „kész fémtermékek” gyártása – 2023 és 2025 között megduplázta termelését. Ezek a területek továbbra is növekednek, de már csak lassuló ütemben.

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