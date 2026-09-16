A platformok irányítják a figyelmünket, de ki irányítja a platformokat?

Platón Államának második könyvében Glaukón egy lüdiai pásztor történetét meséli el, aki egy földrengés nyomán megnyílt hasadékban aranygyűrűt talál, majd felfedezi, hogy a gyűrű foglalatának elfordításával láthatatlanná válhat. E képességét kihasználva bejut a királyi udvarba, elcsábítja a királynét, megöli az uralkodót, és végül megszerzi a hatalmat. Glaukónt az érdekli, hogy vajon az igazságos ember akkor is ragaszkodna-e az igazságossághoz, ha bármit megtehetne anélkül, hogy felelősségre vonnák. Szerinte aligha: az emberek többsége nem azért igazságos, mert az igazságosságot önmagában jónak tartja, hanem mert nem áll hatalmában következmények nélkül igazságtalanságot elkövetni. Gügész gyűrűje ezért nem egyszerűen a láthatatlanság, hanem az ellenőrizetlen hatalom története. Aki láthatatlanul gyakorolhat hatalmat, kikerülhet azoknak a társadalmi és intézményi mechanizmusoknak a hatóköréből, amelyek e hatalmat számonkérhetővé teszik.

Gügész és a gyűrű Hans Weiditz 16. századi fametszetén Forrás: Wikimedia Commons / Rijksmuseum

A digitális platformok természetesen nem láthatatlanok: ismerjük a nevüket, tulajdonosaikat és vezetőiket. Azonban a működésük révén gyakorolt hatalmuk jelentős része rejtve marad azok előtt, akikre irányul. A felhasználó bejegyzéseket, videókat vagy hirdetéseket lát, de rendszerint nem tudja, hogy miért éppen az adott tartalmakat mutatták meg neki: csak az eredményt érzékeli, a döntés szerkezetét nem. Ez a láthatatlanság nem titkosságot, hanem aszimmetriát jelent: a platform ismeri és alakítja a felhasználó választási környezetét, miközben a felhasználó nem látja azokat a szempontokat, amelyek alapján az elé kerülő tartalmakat kiválasztják és rangsorolják.

Az algoritmus önmagában nem Gügész modern megfelelője: nincs saját akarata, érdeke vagy erkölcsi belátása. A gyűrűt az az intézmény viseli, amely eldönti, hogy az algoritmus mit optimalizáljon, milyen adatokat használjon, mit tekintsen sikernek, és mely kockázatokat hagyja figyelmen kívül. A döntés az automatizálással nem tűnik el, csupán nehezebbé válik felismerni, hogy hol született, és kit terhel érte a felelősség. A kérdés az, hogy rábízható-e a láthatatlan hatalom igazságos gyakorlása kizárólag annak önmérsékletére, aki a gyűrűt viseli.

A gyűrű viselője a bíróság előtt

Erre a kérdésre keresett jogi választ a Facebook és az Instagram tulajdonosa, a Meta ellen az Egyesült Államokban idén nyáron indított per. Az oaklandi szövetségi bíróság előtt folyó egyesített eljárásban huszonkilenc állam lépett fel a Metával szemben, közülük négy saját fogyasztóvédelmi jogára alapított igényeket is érvényesített, az államok közös keresete pedig gyermek-adatvédelmi jogsértésekre is kiterjedt. A Metát azzal vádolták, hogy a Facebookot és az Instagramot tudatosan úgy alakította ki, hogy azok minél hosszabb ideig lekössék a fiatal felhasználók figyelmét, félrevezetően kommunikált a szolgáltatások biztonságáról, továbbá szülői hozzájárulás nélkül kezelte tizenhárom év alatti gyermekek adatait. A Meta mindvégig vitatta a vádakat: biztonsági intézkedéseire és arra hivatkozott, hogy a közösségi média használata és a fiatalok lelki problémái között nem bizonyított egyértelmű oksági kapcsolat.

Az augusztus 18-án megkezdődött tárgyalás azonban nem jutott el a Meta felelősségéről szóló döntésig: a cég augusztus 26-án az amerikai államok túlnyomó többségével mintegy 18 milliárd dollár értékű egyezséget kötött, amelyet a bíróság még aznap jóváhagyott. A Meta nem ismerte el a jogsértést, de olyan változtatásokat vállalt, amelyek közvetlenül érintik a Facebook és az Instagram működését. Ezek között szerepelnek a fiatal felhasználók napi használati idejére, éjszakai hozzáférésére és értesítéseire vonatkozó korlátozások, az életkor megbízhatóbb ellenőrzése, valamint a nem algoritmikus, időrendi hírfolyam választásának lehetősége.

A perbeli egyezség nem adott végleges jogi választ arra, hogy felelőssé tehető-e a platform működtetője szolgáltatása felépítéséért: a végtelen görgetésért, az értesítési rendszer működéséért vagy a társas visszajelzések számszerűsítéséért. A vállalt intézkedések mégis azt mutatják, hogy a platform felépítése a jogvita részévé vált, az egyezség pedig annak megváltoztatására is kiterjedt. Ha a figyelem megragadását szolgáló megoldások nem semleges technikai adottságok, hanem vállalati célok, terméktervezési döntések és üzleti mérlegelések eredményei, akkor következményeik sem háríthatók egyszerűen a felhasználókra. A per ebben az értelemben arról szólt, hogy meddig terjedhet a terméktervezés szabadsága ott, ahol a termék nemcsak igénybe veszi az emberi figyelmet, hanem annak irányítására is törekszik.

Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója (középen) 2026. február 18-án a Los Angeles-i Legfelső Bíróság épülete előtt Fotó: WALLY SKALIJ/Getty Images via AFP

A gyermekek helyzete különösen élesen mutatja meg a problémát, mivel esetükben nehezebb arra hivatkozni, hogy a felhasználó szabadon választotta a szolgáltatást, és maga felel használatának következményeiért. A gyermekvédelem ezért megnyitja a platformok felelősségéről szóló tágabb vitát. A gyermekek esetében válik nyilvánvalóvá, hogy aki nemcsak lehetőséget kínál a választásra, hanem a döntési helyzetet és az abban ható ösztönzőket is maga tervezi meg, annak felelőssége nem ér véget a felhasználási feltételek elfogadásánál.

Ki őrzi a gyűrűt?

De hol ér véget ez a felelősség? A gyermekek védelme viszonylag könnyen igazolható, hiszen kiszolgáltatottságuk és korlátozott belátási képességük különös védelmet indokol.

Önmagában aligha közérdekű kérdés, hogy valaki melyik cipőmárka hirdetését látja, vagy mely híreket ajánl neki a rendszer. Más márkák és más hírek is elérhetők, a felhasználó pedig kereshet, választhat, vagy akár el is hagyhatja a platformot. A platform hatalma abból fakad, hogy befolyásolja azt a kínálatot, amellyel a felhasználó külön keresés nélkül találkozik. Egyetlen ilyen döntés jelentősége csekély lehet. Ugyanaz a rendszer azonban emberek milliói számára rangsorolja nap mint nap a híreket és véleményeket, és ezáltal részt vesz a társadalmi figyelem elosztásában és a nyilvánosság alakításában.

A két kérdést ugyanaz a döntési architektúra kapcsolja össze: az a rendszer, amely a gyermek figyelmét igyekszik lekötni, a felnőtt elé kerülő tartalmakat is kiválasztja és rangsorolja. A per ezért a gyermekvédelemnél tágabb kérdést vet fel: fakadhatnak-e közérdekű kötelezettségek abból, ha egy vállalkozás a nyilvánosság feltételeit alakító hatalomra tesz szert?

A platformhatalom közérdekű korlátozásának igénye ugyanakkor felveti, hogy ki és milyen eljárásban határozhatja meg a közérdeket. Nem példa nélküli, hogy a nyilvánosságra gyakorolt befolyás sajátos kötelezettségeket alapoz meg. A közszolgálati média szabályozása is abból indul ki, hogy a tájékozódás feltételei nem bízhatók mindenestül a piacra. Ebből azonban nyilván nem az következik, hogy a digitális platformokat közszolgálati médiává kellene alakítani. A párhuzam inkább arra világít rá, hogy miközben a közszolgálati médiát közérdekű feladatai miatt különös kötelezettségek terhelik, a közös nyilvánosságot ma legalább ilyen erősen alakító platform hatalma továbbra is nagyrészt üzleti döntések formájában jelenik meg. A platform nem közintézmény, ez azonban nem szünteti meg azt a hatalmat, amely abból fakad, hogy néhány magánszereplő tömegek számára szabja meg a láthatóság rendjét.

A NER médiarendszere azt is megmutatta, milyen veszélyekkel jár, ha a politikai hatalom maga dönti el, mi számít közérdeknek a nyilvánosságban. A közszolgálatiság ebben a rendszerben nem a politikai hatalom korlátja volt, hanem annak eszközévé vált, hiszen a közérdek tartalmi meghatározása és a nyilvánosság ellenőrzése ugyanannak a politikai hatalomnak a kezében összpontosult. Nem volna valódi megoldás, ha Gügész gyűrűjét lehúznánk a platform ujjáról, hogy azután a szabályozóéra húzzuk.

A gyűrű szabályozása

A platformok ellenőrizetlen hatalma és a nyilvánosság állami ellenőrzése között azonban nem szükségszerű választanunk. A platformot terhelő közérdekű kötelezettség nem feltétlenül azt jelenti, hogy az állam határozza meg, milyen tartalmakat kell előnyben részesítenie, vagy mely véleményeket kell károsnak tekintenie. A szabályozás tárgya nem elsősorban a nyilvánosság tartalma, hanem az az infrastruktúra lehet, amely elosztja a figyelmet, rangsorolja a láthatóságot és kialakítja a felhasználók választási környezetét. Ennek működését kell átláthatóvá, vizsgálhatóvá és számonkérhetővé tenni.

A Meta ellen indított per az amerikai megközelítés egyik jellegzetes útját példázza: a platform működése egyedi jogsértések nyomán, peres eljárásban válik számonkérhetővé. Az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló rendelete ezzel szemben már magát a rendszerszintű kockázatot teszi a szabályozás tárgyává.

Nem Gügészt kell tehát üldözni, és nem is abban kell reménykedni, hogy a gyűrű viselője önként lemond a láthatatlanság előnyeiről. Magát a gyűrűt kell megregulázni: azokat a feltételeket kell megváltoztatni, amelyek között a nyilvánosság mások számára láthatatlanul és érdemi számonkérés nélkül alakítható. A cél nem a gyűrű elkobzása, hanem annak elérése, hogy többé ne tehesse láthatatlanná a viselőjét.

A szerző médiajogász, AI-szakjogász.