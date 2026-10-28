Hogyan tanulja meg egy társadalom a kegyetlenséget, és hogy szokik le róla?

Izrael kedden évtizedek óta nem látott részvétel mellett szavazott, de hogy ki alakít kormányt, egyelőre nyitott kérdés. Bárki is kerül hatalomra, egy olyan társadalomért felel, amely az elmúlt három évben újabb pszichológiai átalakuláson ment keresztül. Daniel Bar-Tal, a Tel-Avivi Egyetem szociálpszichológusa és emeritus professzora, aki a leghosszabb ideje kutatja ezt a témát, október közepén publikálta tanulmányát a Political Psychology folyóiratban, amelyben ezt az átalakulást írja le részletesen.

2012 körül egy izraeli politikai pszichológiai kutatócsoportban dolgoztam, amikor Bar-Tal jött nekünk előadást tartani. 1946-ban született lengyel zsidó menekültek gyermekeként, tizenegy évesen került Izraelbe, fiatalon három háborúban szolgált tisztként, majd mintegy huszonöt könyvet írt az izraeli–palesztin konfliktusról. Grandiózus elméleti tervet jött hozzánk bemutatni arról, hogy miként lehetne békét kötni a két fél között. Finoman szólva optimista vállalkozásnak hangzott, de ő abból a generációból jött, amely még emlékezett rá, hogy izraeliek tízezrei vonultak az utcára a valódi békéért. Furcsa jelenségnek tűnt: egy ember, aki egész pályafutását annak kegyetlenül pontos leírásával töltötte, hogyan ágyazódik be egy társadalom a saját terminológiája szerint egy „feloldhatatlan" (intractable) konfliktusba, most teljes meggyőződéssel mesélte, hogy ezt a helyzetet mégis fel lehet oldani.

Bar-Tal legújabb tanulmánya a „brutalizációra” összpontosít: arra a folyamatra, amelynek során egy társadalom a katonai szükségszerűségen túlmenő, kegyetlen erőszakot legitimnek, szükségesnek, erkölcsileg igazoltnak és végül hétköznapinak kezdi látni. A kulcsszó a folyamat. A brutalizáció nem egyetlen tett és nem nemzeti jellemvonás, hanem szakaszokból álló átalakulás – Bar-Tal megfogalmazásában nem az erkölcs összeomlása, hanem átrendeződése. Ebben a cikkben ezt a pszichológiai folyamatot járom végig, ahogy ő is tette, a 2023. október 7. utáni Izraelt véve esettanulmánynak. A két laikus szélsőséges magyarázat ugyanis, amit általában hallani – hogy ez a társadalom a velejéig romlott és gonosz, vagy épp hogy páratlanul hősies –, vajmi keveset magyaráz meg a kialakult agresszióról.

A talaj: a konfliktus és ethosza