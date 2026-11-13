A mai napra jósolták a világvégét 66 évvel ezelőtt
Ha ezt a cikket olvasod, és ezt a podcastot hallgatod, valószínűleg nem lett igaza Heiz von Foerster fizikusnak és kutatótársainak, Patricia M. Morának és Lawrence W. Aimotnak abban, hogy 2026-ban a Föld népessége a végtelent súrolja majd. November 13., ami ráadásul idén péntekre esik, 1960-ban csiklandozta meg a tudósok fantáziáját, miután egy populációdinamikai modellben vizsgálták a népességnövekedést. Várakozásaik szerint az azóta eltelt 66 évben el kellett volna érnünk a szingularitást, és annyian kellene lennünk a Földön, hogy gyakorlatilag összenyomjuk egymást.
Bár éjfélig még hátravan egy kis idő, úgy tűnik, a katasztrófa nem következik be, Ennek ellenére a Science magazinban Doomsday: Friday, 13 November A.D. 2026 címmel publikált elméletet mégsem kell teljesen értelmetlennek elkönyvelni. Az a modell, amivel a doomsdayt, vagyis a végítélet napját meghatározták, ma nem helytálló, de akkoriban nagyon is életszerűnek tűnt. Egy dinamikai modell azonban sok bemeneti tényezőtől függ, kaotikus lehet, a populációszámításnál pedig rengeteg olyan paraméter van, aminek pillanatnyi értéke alapján lehetetlen trendekre és jövőbeli események bekövetkezési időpontjaira következtetni.
Keszthelyi Gabriella matematikussal, az MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának munkatársával, valamint Jordán Ferenc biológussal, a Pármai Egyetem kutatójával a Qubit podcast friss epizódjában arról beszélgetünk, hogy miről is szól az előrejelzés, miben más ez, mint az elmúlt években publikált világvége-elméletek, és miért nem előrejelzhetők az ilyen és hasonló események. Az elméletek mögött álló matematikai modellekről, az ökológiai és populációdinamikai tényezőkről, valamint egy-egy hasonló kutatás korlátairól is szó esik, de az adás fontos tanulsága, hogy a tudósok nem tekinthetők jósoknak, és egyetlen előrejelzéstől sem várható el, hogy bizonyossággal határozza meg távoli események bekövetkezését.
És bár az emberiség végét nem tudták 1960-ban előrejelezni, a klímaváltozásra vonatkozó korabeli elméletek elég jól teljesítenek.
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A beszélgetést Kun Zsuzsi vezette. Az epizód elérhető Spotify-on, Apple Podcasts-on, sőt RSS-ben és egyre több csatornán, iratkozz fel!
Címlapkép: AFP