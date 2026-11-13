A mai napra jósolták a világvégét 66 évvel ezelőtt

Ha ezt a cikket olvasod, és ezt a podcastot hallgatod, valószínűleg nem lett igaza Heiz von Foerster fizikusnak és kutatótársainak, Patricia M. Morának és Lawrence W. Aimotnak abban, hogy 2026-ban a Föld népessége a végtelent súrolja majd. November 13., ami ráadásul idén péntekre esik, 1960-ban csiklandozta meg a tudósok fantáziáját, miután egy populációdinamikai modellben vizsgálták a népességnövekedést. Várakozásaik szerint az azóta eltelt 66 évben el kellett volna érnünk a szingularitást, és annyian kellene lennünk a Földön, hogy gyakorlatilag összenyomjuk egymást.

Bár éjfélig még hátravan egy kis idő, úgy tűnik, a katasztrófa nem következik be, Ennek ellenére a Science magazinban Doomsday: Friday, 13 November A.D. 2026 címmel publikált elméletet mégsem kell teljesen értelmetlennek elkönyvelni. Az a modell, amivel a doomsdayt, vagyis a végítélet napját meghatározták, ma nem helytálló, de akkoriban nagyon is életszerűnek tűnt. Egy dinamikai modell azonban sok bemeneti tényezőtől függ, kaotikus lehet, a populációszámításnál pedig rengeteg olyan paraméter van, aminek pillanatnyi értéke alapján lehetetlen trendekre és jövőbeli események bekövetkezési időpontjaira következtetni.

Keszthelyi Gabriella matematikus a 2025-ös Qubit Év Embere díjjal Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Keszthelyi Gabriella matematikussal, az MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának munkatársával, valamint Jordán Ferenc biológussal, a Pármai Egyetem kutatójával a Qubit podcast friss epizódjában arról beszélgetünk, hogy miről is szól az előrejelzés, miben más ez, mint az elmúlt években publikált világvége-elméletek, és miért nem előrejelzhetők az ilyen és hasonló események. Az elméletek mögött álló matematikai modellekről, az ökológiai és populációdinamikai tényezőkről, valamint egy-egy hasonló kutatás korlátairól is szó esik, de az adás fontos tanulsága, hogy a tudósok nem tekinthetők jósoknak, és egyetlen előrejelzéstől sem várható el, hogy bizonyossággal határozza meg távoli események bekövetkezését.

Jordán Ferenc biológus a CEU Határtalan Tudás eseményén 2026 februárjában. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

És bár az emberiség végét nem tudták 1960-ban előrejelezni, a klímaváltozásra vonatkozó korabeli elméletek elég jól teljesítenek.

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A beszélgetést Kun Zsuzsi vezette. Az epizód elérhető Spotify-on, Apple Podcasts-on, sőt RSS-ben és egyre több csatornán, iratkozz fel!

Címlapkép: AFP