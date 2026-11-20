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„Huszonévesen eleve azzal indulsz, hogy el kell fogadnod: soha nem fogsz a saját lakásodban lakni, nagyon nehéz lesz párt találni, munkát pedig szinte lehetetlen. Közben viszont folyamatosan jön a nyomás a közösségi médiából: egy senki vagy, ha nincs milliós fizetésed, kecód, kocsid, partnered” – mondja a huszonéves S., aki annak ellenére, hogy diplomáját igen jó egyetemen, Angliában szerezte, ott egyáltalán nem talált állást, és Magyarországon is csak nagyon nehezen. Álláspályázatokkal, szakmai önéletrajzok, CV-k küldözgetésével nem jutott messzire; végül ismeretségeken keresztül kerülhetett el állásinterjúra egy nagy presztízsű céghez, ahol – ekkor már a képességeinek és tudásának köszönhetően – végül megkapta az adott pozíciót.

Volt már rosszabb

A KSH adatai szerint a munkanélküliség Magyarországon, a gazdaságilag aktív népességen belül 2026 szeptemberében 4,6 százalék volt. A pályakezdők munkanélkülisége jóval nagyobb: az Eurostat adatai szerint a 15–24 éves korosztályban 14,6 százalék volt szeptemberben, ami csak kicsit jobb az EU 15,5 százalékos átlagánál. Az OECD-országokban az októberi adatok alapján a 15-24 éves korosztályban 11,3 százalékos a munkanélküliségi ráta, ami némi növekedés a nyári adatokhoz képest, és ezzel együtt az olló is szélesebbre nyílt a 25 éven aluliak kárára.

Egy tüntető egy „bac + 5 et au chômage” (ötéves felsőfokú végzettséggel is munkanélküli) feliratú táblával vonul a megélhetési költségek emelkedése elleni tüntetésen, Párizsban, november 7-én. Fotó: DJOUDI HAMANI/Hans Lucas via AFP

Európa-szerte diákok, fiatalok tüntetnek többek között az életkezdés komoly nehézségei miatt, de ha csak a pályakezdők munaknélküliségi rátáját nézzük az EU-ban, 2020-ban is rosszabb volt a helyzet a mainál: akkor 19,3 százalékos volt a munkanélküliség, 2013-ban pedig egészen súlyos, 25,5 százalékos. Az érintettek tapasztalata ezzel együtt mégis az, hogy pályakezdőként ma nagyon nehéz belépni a munkaerőpiacra. Persze, ha valaki az egészségügyben, a szociális ellátásban vagy az ipari termelésben dolgozna Európában, könnyebben talál munkát – vannak azonban területek, ahol nem ilyen egyszerű a helyzet.