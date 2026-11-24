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A 2010-es évek elején a közel-keleti és észak-afrikai országokban a diktatúrák, a korrupció és a rossz életkörülmények ellen tüntettek, 2011-ben a spanyol Felháborodottak mozgalma (Los Indignados) a gazdasági válság, a megszorítások és a politikai korrupció ellen tiltakozott. Ugyanebben az évben indult az USA-ban az Occupy Wall Street mozgalom, ami szintén a gazdasági egyenlőtlenségek, a pénzügyi elit hatalma és a nagyvállalatok politikai befolyása ellen tiltakozott. Az utóbbi évek ázsiai és európai tüntetései azt mutatják, hogy a fiataloknak elegük van. De lehet-e közös pontot találni olyan országok tüntetései között, ahol demokráciáról is alig beszélhetünk, miközben elképesztő a szegénység, és mondjuk Franciaország között, ahol a demokrácia mellett a jóléti állam is működik?

Gerő Márton szociológus, az ELTE TK Szociológiai Intézetének tudományos munkatársát a közös pontok mellett arról is kérdeztük, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha a tüntetők politikai követelései teljesülnek.

Gerő Márton szociológus

Összekapcsolhatók-e bármilyen módon az elmúlt 10-15 évben a világon végig söprő tüntetések?

Egyrészt a hozzáértők próbálják őket összekapcsolni, mert valóban van két fő irány ezekben a tüntetésekben: az egyik a demokrácia kérdése, főleg ott, ahol autoriter vezetők vannak; máshol nagyon erősen előkerülnek a megélhetési kérdések, és sok helyen megjelenik mindkettő. A korrupció mint kiváltó ok talán az egyik legjellemzőbb az összes tüntetésre. Másrészt ezek a tüntetések regionálisan is inspirálják egymást, a francia az olaszt, míg például a 2022-es sri-lankai és a 2024-es bangladesi tüntetésekhez Nepál adta a mintát.