A SIM-kártya meghalt, de szoftverként születik újjá

eSIM – kis e, nagy SIM. Az utóbbit mindenki ismeri, aki életében legalább egyszer vett már mobiltelefont, és bepréselte a készülék megfelelő nyílásába a szolgáltatótól kapott rézszínű csipet – a SIM-kártyát.

A SIM (Subscriber Identity Module) előfizető-azonosító modult jelent. Na és az e? Az ekönyvre vagy az e-kereskedelemre gondolva nyilván rávágod, hogy e = elektronikus, de az eSIM e-je beágyazottat, beépítettet (embedded) jelent; esetünkben egy, a készülékbe épített SIM kártyát.

Az első, bankkártyányi SIM-ek az új kártyatípusok megjelenésével körömpiszoknyivá zsugorodtak: a beágyazott SIM-ek papírvékony, alig 30 négyzetmilliméteres csipek. Ezt hallva nyilván felszisszensz, ha tudod, hogy a modern SIM-kártyák cseréjéhez néha egy agysebész kézügyessége kell, de ne aggódj: az eSIM nagy előnye, hogy nem kell apró csipekkel vacakolnod. A telefonodba, a tabletedbe és az okosórádba épített kártya nem hardverként, hanem szoftverként fog viselkedni, és te is aszerint kezeled majd.

Hogy működik?

Miből áll egy klasszikus SIM-kártya? Egy műanyag keretből, egy digitális csipből, illetve a csipen tárolt adatokból. Az eSIM mindezt a készüléken belüli apró csipbe sűríti. Maga az eSIM pont úgy működik, mint egy SIM-kártya. Van PIN és PUK kódja, támogatja a hívásindítást, kezeli a hangpostát, és hívás-átirányításra is használhatod. A működési elv alighanem ismerős: ezt tudja a hagyományos SIM-kártya is, csak az eSIM-hez nem kell külön csip.

A SIM-kártya evolúciója: kicsi (mini), kisebb (micro), még kisebb (nano) és legkisebb (eSIM). Illusztráció: Telekom

Az eSIM szabványt a nemzetközi mobilszolgáltató-szövetség, a GSM Association (GSMA) dolgozta ki. A célkitűzésük, hogy az eSIM leváltsa a hagyományos SIM-kártyákat, egyre reálisabbnak tűnik: már egy éve is több mint 200 mobilszolgáltató tört lándzsát az eSIM mellett. A GSMA szerint 2025-re a készülékek 60 százaléka eSIM-kompatibilis lesz; az IDC egyik tanulmánya pedig azt jósolja, hogy két éven belül az eSIM lesz a domináns SIM technológia.

A jövő SIM-kártyáit nem megvenni fogod, hanem letölteni. Ez a letöltött kártya lesz az előfizetői profilod, amit aktiválsz a használt eszközön, és… és ennyi. A regisztráció annyira bonyolult, mint egy online pizzarendelés; csak arra figyelj, hogy mindig töröld a profilodat, ha eladod vagy kicseréled a regisztrált készülékedet. (Az előfizetésed nem szűnik meg automatikusan a profiltörléssel: ha erre vágysz, azt külön kell elintézned a szolgáltatónál.)

A magyar piacon a Telekom a technológia leglelkesebb támogatója. Három éve kezdtek foglalkozni vele, így mostanra kiismerték, hogy mi szükséges a technológia működtetéséhez és kiszolgálásához. Itthon csak a Telekom-hálózaton működik az eSIM-alapú hang- és adattovábbítás, és eSIM-et is csak náluk aktiválhatsz.

Egyre több készülék támogatja

Az eSIM-hez megfelelő készülékek is kellenek, de ma már több tucat kompatibilis eszköz közül választhatjuk ki a legszimpatikusabbat. Mobilokból van úgy harmincféle, okosórából nagyjából húsz, iPadből tizennyolc. Talán kevésnek tűnik, de egyre több lesz belőlük. A folyamatosan bővülő listára pillantva szembeszökő az Apple, jelesül az iPhone, az iPad és a Watch okosóra kimagasló támogatottsága, de nemcsak ők kötelezték el magukat az eSIM mellett: a Google Android, a viselhető technológiákhoz tervezett Wear OS, az Apple iOS és a Windows 10 mind támogatják az eSIM-et.

Lássunk néhány híresebb készüléket és gyártót:

Telefonok. Minden nagyobb mobilgyártónak vannak eSIM-kompatibilis modellje: jutott belőlük az Apple (iPhone), a Google (Pixel), a Motorola (Razr és Next Gen Razr), a Samsung (Galaxy Fold, Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note) és a Huawei (P40) kínálatába is.

Minden nagyobb mobilgyártónak vannak eSIM-kompatibilis modellje: jutott belőlük az Apple (iPhone), a Google (Pixel), a Motorola (Razr és Next Gen Razr), a Samsung (Galaxy Fold, Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note) és a Huawei (P40) kínálatába is. Okosórák. Az Apple Watch, a Huawei Watch 2, a Samsung Gear és Galaxy Watch Órák, illetve az OPPO Watch támogatják az eSIM-et.

Az Apple Watch, a Huawei Watch 2, a Samsung Gear és Galaxy Watch Órák, illetve az OPPO Watch támogatják az eSIM-et. Egyéb eszközök. Az eSIM használható az Apple iPad táblagépekkel, a HP, a Lenovo és a Microsoft néhány számítógépével, és a Huawei is dolgozik az eSIM-kompatibilis laptopokon.

Az eSIM méretgazdaságosságából elsősorban az olyan apró készülékek profitálnak, mint az okosórák, ahol minden négyzetmilliméternyi hely kincset ér. Az adatforgalom-előfizetéshez nincs szükség külön csipre, csak egy szerződésre a mobilszolgáltatóval. Illusztráció: Apple

Ha van ilyened, kihasználhatod az eSIM előnyeit. Hogy mik is ezek?

SIM, de kártya nélkül. Nem kell többé csipekkel bajlódnod. Ha van eSIM a telefonodban, néhány utasítással funkcionális SIM-kártyává alakíthatod.

Nem kell többé csipekkel bajlódnod. Ha van eSIM a telefonodban, néhány utasítással funkcionális SIM-kártyává alakíthatod. Biztonság. Az eSIM-mel akkor sem lehet visszaélni, ha a digitális profilod nyilvános wifin telepíted. A technológiát több biztonsági tanúsítvány védi.

Az eSIM-mel akkor sem lehet visszaélni, ha a digitális profilod nyilvános wifin telepíted. A technológiát több biztonsági tanúsítvány védi. Lopásvédelem. Az eSIM-et nem lehet kivenni a telefonból, így akkor is a hálózaton marad, ha ellopják – sőt, az eszköz pontos pozícióját is mutatja.

Az eSIM-et nem lehet kivenni a telefonból, így akkor is a hálózaton marad, ha ellopják – sőt, az eszköz pontos pozícióját is mutatja. Sebezhetetlenség. Ha nincs hardver, nem is tud megsérülni. Az eSIM nem mozdul el, nem karcolódik, nem ázik be, és elveszíteni sem lehet.

Ha nincs hardver, nem is tud megsérülni. Az eSIM nem mozdul el, nem karcolódik, nem ázik be, és elveszíteni sem lehet. Elérhetőség. A meglévő SIM-kártyáidat bárhol, bármikor, ingyen és rögtön lecserélheted, ha létrehozol a Telekom oldalán egy online fiókot.

A meglévő SIM-kártyáidat bárhol, bármikor, ingyen és rögtön lecserélheted, ha létrehozol a Telekom oldalán egy online fiókot. Villámgyors hálózatváltás. Az eSIM távolról programozható: kártyacsere nélkül, egy gombnyomással állhatsz át egy másik, mondjuk külföldi szolgáltató hálózatára.

Az eSIM távolról programozható: kártyacsere nélkül, egy gombnyomással állhatsz át egy másik, mondjuk külföldi szolgáltató hálózatára. Kevesebb elektronikus hulladék. Ezentúl egy SIM-kártyát sem fogsz kukázni: csak egyre lesz szükséged, de azt megtalálod az eszközödben.

A hibrid eszközökbe fizikai SIM-kártyát is tehetünk az eSIM mellé. Ez akkor lehet igen hasznos, ha munkára és magáncélra is ugyanazt a készüléket használjuk. Az eSIM-exkluzív modellekbe nem tehetünk fizikai kártyát.

Az eSIM technológiája évek óta létezik, de sokáig nem telefonokba szánták, hanem IoT (internet of things) eszközökbe, tabletekbe és személygépjárművekbe. A szakértők kezdetben túl drágának és komplexnek tartották ahhoz, hogy mobilipari szabvánnyá váljon, de végül megtörtént. Bár ma még az eSIM-exkluzív mobileszközökből van kevesebb, és a gyártók többsége inkább hibrid megoldásokban gondolkodik, az arány várhatóan változni fog. Miért pocsékolnák a mobilgyártók olyan hiábavalóságokra az értékes helyet a készülékházon belül, mint a SIM-kártya? Ha a mobilipar olyan szent teheneknek is nekiment már, mint az évtizedes szabványnak számító jack-aljzat, miért pont a SIM-kártyákat kímélné?

Persze, az eSIM méretgazdaságosságából nem a telefonok fognak a legjobban profitálni, hanem azok a digitális eszközök, amik annyira kicsik, hogy minden tizedmilliméternyi szabad hely bővítheti a funkcionalitásukat. A korábban említett okosórák is tipikusan ebbe a termékkategóriába tartoznak: az apró, karon viselhető eszközök többségéhez mobiltelefon is kell. De sokkal jobb lenne, ha az Apple Watch-hoz nem kéne iPhone-t párosítanod, hogy elérd a mobilhálózati funkciókat, nemde? Hallgass zenét, netezz, olvass és tájékozódj egyetlen digitális karóráról – az eSIM ezt is lehetővé teszi.

Kinek miért jó?

Az eSIM nem egy fölösleges, ránk erőltetett technológia: gyakorlatilag mindenki profitálhat belőle, csak mindenki másért.

A felhasználók azért, mert könnyebben kezelhetik az előfizetéseiket, több lehetőséget kapnak a különböző mobilhálózatokhoz való csatlakozásra, és nem kell külön SIM-kártyákkal babrálniuk, ha több előfizetésük is van.

könnyebben kezelhetik az előfizetéseiket, több lehetőséget kapnak a különböző mobilhálózatokhoz való csatlakozásra, és nem kell külön SIM-kártyákkal babrálniuk, ha több előfizetésük is van. A szervezetek azért, mert az eSIM támogatja az előfizetések távoli kezelését. Ez komoly előny, ha az eszközt nem a végfelhasználó kezeli, és olyan esetekben is jól jön, ahol az egyéni készülékmenedzsment nem lenne költséghatékony.

az eSIM támogatja az előfizetések távoli kezelését. Ez komoly előny, ha az eszközt nem a végfelhasználó kezeli, és olyan esetekben is jól jön, ahol az egyéni készülékmenedzsment nem lenne költséghatékony. A disztribútorok azért, mert az eSIM egyszerűbbé teszi a logisztikai folyamataikat, ugyanis nem kell egyéni, az egyes mobilhasználati régiókhoz kötődő igényeknek és elvárásoknak megfelelniük.

az eSIM egyszerűbbé teszi a logisztikai folyamataikat, ugyanis nem kell egyéni, az egyes mobilhasználati régiókhoz kötődő igényeknek és elvárásoknak megfelelniük. A mobilszolgáltatók azért, mert könnyebben bővíthetik az üzletágukat a fejlődő piacokon, illetve olyan iparágakban, mint a személygépjármű-gyártás, a viselhető technológiák, vagy a szórakoztatóelektronika. Ezenfelül nem kell számolniuk a SIM-kártyák terjesztési költségeivel sem.

könnyebben bővíthetik az üzletágukat a fejlődő piacokon, illetve olyan iparágakban, mint a személygépjármű-gyártás, a viselhető technológiák, vagy a szórakoztatóelektronika. Ezenfelül nem kell számolniuk a SIM-kártyák terjesztési költségeivel sem. A készülékgyártók azért, mert a miniatűr eSIM csipeknek köszönhetően kisebb készülékeket gyárthatnak, és nem kell kiemelt figyelmet fordítaniuk a SIM-kártya védelmére az eszközök tervezése során.

