Itt a remek lehetőség: egy japán startup elindítja a ballonos kereskedelmi űrrepülést, amire már lehet is jelentkezni

facebook twitter tumblr linkedin

Kedden jelentette be egy japán startup, az Iwaya Giken, hogy demokratizálni kívánják a világűrt, méghozzá azzal, hogy mindenki számára lehetővé tennék, hogy közelről is megtekinthessék azt. Ehhez kétüléses gömbkabint fejlesztettek T-10 EARTHER névvel, amellyel hamarosan a vállalkozó kedvű űrturisták repülhetnek is.

photo_camera Iwaya Giken a Keisuke Iwaya vállalat elnöke február 21-én mutatta be a T-10 EARTHER, kétüléses gömbkabint, ami 25 kilométeres magasságba emelhet űrturistákat a Földről. Fotó: YASUHIRO TAKAMI/The Yomiuri Shimbun via AFP

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a projekt azért lehet olcsóbb, mint a rakétás ürrepülés, és azért nem kell hozzá speciális kiképzés sem, mert a kabinok maximum 25 kilométerre távolodnak el a Föld felszíétől. Ez nagyjából a sztratoszféra magasságának felét jelenti, de innen már a Földre és a világűrre is remek kilátás nyílik, írja a Phys.org.

A kétüléses 1,5 méter átmérőjű gömbkabinok légmentesen záródnak és héliummal emelkednek a magasba. A vállalat ígérete szerint javarészt újrahasználhatók, így lényegesen kevesebb szemetet termelnének, mint a rakétás utazások. A repüléseket Japán légtere felett hajtanák végre, az indítás és az érkezés helyszíne pedig a hokkaidói ballonkikötő lesz. Az emelkedés a becslések szerint kb. 2 óráig tarthat.

photo_camera A pilótán kívül egy utas fér be a kabinba, aminek ablakain a világürre és a Föld felszínére is elég jó kilátás nyílik majd. Az első repülések ősszel valósulhatnak meg. Fotó: YASUHIRO TAKAMI/The Yomiuri Shimbun via AFP

Bár a cég víziója, hogy találmányukkal széles körben elérhetővé váljon az űrutazás, vagy legalábbis a sztratoszféra meghódítása, valójában az első ballonos repülések kb. 24 millió jenbe (180 000 dollár) kerülnének, ami később néhánymillió jenre (kb. 10 ezer dolárra) csökkenne.

A repülésekre már lehet jelentkezni egészen augusztusig, októberben pedig be is jelentik az első szerencséseket, akik 25 kilométeres távolságból tekinthetnek majd rá a Földre egy-egy hét eltéréssel.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: