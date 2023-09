Elhunyt az online újságírás egyik legélesebb elméje, Szedlák Ádám, azaz Kelt

facebook twitter tumblr linkedin

Az alábbi visszaemlékezést Szedlák Ádám volt kollégái, barátai juttatták el a Qubit szerkesztőségébe.

Szedlák Ádám rendkívül kíváncsi ember volt: a társadalom, a tudomány, a kultúra, a gazdaság és a technológia kereszteződésében állva minden érdekelte, ami ezeket és főleg ezek egymásra hatását vizsgálja. A digitális kultúra egyik hazai úttörője és elemzője, valódi reneszánsz ember.

Internetes világpolgár volt a lehető legjobb értelemben, talán még saját maga is túlságosan online személyként definiálná magát. Az internettel nőtt fel, az internet formálta az életét és adott kenyeret neki. És részben itt találta meg a kedvenc közösségeit, legyen szó kartográfiáról vagy a brutalista építészet rajongóiról. Ismerte és szerette ezt a környezetet, nem csoda, hogy még a chatplatformok személytelen felületén is át tudott ütni a személyisége – ő ebben a médiumban volt natív. Nem véletlen, hogy a kis platformok, az RSS, a blogok és podcastok nagy rajongója volt, saját projektjeit is mindig igyekezett ilyen alapokra helyezni.

Egykori kollégája szerint nem lehetett neki olyan sztorit mesélni, ami nem keltette volna fel az érdeklődését és fejben (vagy munkában) nem fonja azt tovább. Pohly Ferenccel közös Meti Heteor podcastja, illetve a 2016-ban indított Rakasz hírlevele örök mementója marad ennek a széles, művelt elmének.

Újságíróként pályája kezdete óta a marketing bullshitek, a lényegi információkat szándékosan háttérbe szorító sallangok nagy ellensége, akinek kevés a türelme a sarlatánok és a hype-lovagok iránt, és még kevesebb volt a türelme a féltudású magyar elittel szemben. Aggasztotta a magyar technológiai és tudományos sajtó évtizedes mélyrepülése, amelynek sokszor nincs ideje, tehetsége, képessége feltenni a legfontosabb kérdéseket. Sokszor ezért tette fel ő: felkutatta és mikrofonvégre fogta azokat a magyar szakértőket, akik világszínvonalú munkát végeznek, de tevékenységük itthon valamiért nem kap elegendő figyelmet.

Hitt az egyenlőségben és az elfogadásban: hogy ez pontosan milyen politikai címkének felel meg, az nem érdekes, de mindig harcosan kiállt a privilégiummal nem rendelkezők, a társadalom szélére sodródottak mellett. Technológiai kommentátorként különös érzékenységgel vette észre és tartotta számon, hogy az innovációt hogyan sajátítja ki a hatalom (legyen az a helyi, kínai vagy kaliforniai) a saját céljaira és hogyan használja fel azt a meglévő struktúrák megőrzésére. A médiaipar üzleti részéhez is hozzáértéssel szólt hozzá, az Index.hu történetéről például angol nyelvű elemzést készített, bár összességében a médiabiznisz mindig kevésbé érdekelte, mint a tartalomgyártás és -disztribúció.

Hatalmas kisérletezőként ezernyi platformon készített ezernyi tartalmat, leginkább maga és a közösségei szórakoztatására, a legritkábban kereskedelmi megfontolásból - így például a Meti Heteor is kizárólag a látogatóktól fogadott el támogatást, szponzoráció, hirdetés sosem jelent meg bennük. A támogatók által finanszírozott Rakasz Extra pedig ingyenesen elérhető maradt mindenki számára.

A kollégák számára talán végtelen önzetlensége hagyja a legmélyebb nyomot. Hatalmas személyes kapcsolati hálóját boldogan osztotta meg bárkivel - mindig örömmel közvetített az ismerősei és barátai között. Pályakezdőknek pedig rengeteg tanáccsal, ajánlással, közvetítéssel egyengette a karrierjét.

Akár írott, akár hangzóformátumú anyagokat készített, mindig az embert kereste a technológia és a termékek mögött: azt vallotta, hogy az eszközöket és technológiákat egyaránt az ember használja, aki sokkal-sokkal érdekesebb, mint az alkotásainak összessége. Remélem, hogy Ádámot is ezzel a mércével méri majd az utókor: több volt ő, mint a keze alól kikerülő médiatermékek színes csokra.

Szedlák Ádám szakmai életútja

1983-ban Miskolcon született, majd bölcsészként szerzett diplomát a Debreceni Egyetemen. Egyetemi évei alatt az elsők között kezdett blogolni a kétezres évek elején, 2007-ben az egyik magyar blogszolgáltató meghívására bloggerként tudósított az Internet Hungary konferenciáról. Itt ismerkedett meg későbbi munkahelye, az Origo.hu munkatársaival és kezdett külsősként cikkeket írni az akkor piacvezető hírportálra.

Origo.hu: 2008-tól 2013-ig a befolyásos Techbázis rovat munkatársa, az írott cikkek mellett számos videós anyag készítésében is közreműködött, és gyakran tudósított külföldi technológiai eseményekről is.

Vs.hu: 2013-2016

Az Origo után a frissen alakult VS.hu tudományos-technikai újságírójaként, majd kulturális rovatának vezetőjeként folytatta. Ez volt az első olyan kultrovat magyarul, ami témái közé tartozónak tekintette a digitális kultúrát, a városi életmódot és a szubkulturális jelenségeket is. Ez a szerkesztőség, vele együtt végül felállt 2016-ban, ezután lett szabadúszó.

Szabadúszóként

Forbes

Kreatív

Magyar Narancs

FintechRadar

HWSW.hu

The Fix Media

Saját projektek