Most kellene oltatni a covid ellen, de Magyarországon csak novemberben lesz vakcina

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Novembertől lesz elérhető Magyarországon az idei covid elleni oltás, közölte a múlt héten a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). A vírus látszólag nem vár addig: Európában hetek óta emelkednek a fertőzésszámok, míg Magyarországon augusztus közepe óta nő a covidos esetek száma a kórházi kezelést igénylő, légúti megbetegedésben szenvedő páciensek között.

Miközben az NNGYK arra hivatkozik, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) májusban kiadott ajánlásával összhangban elindították az oltások beszerzését, és azok elérhetőségéről időben tájékoztatást adnak majd, Európa nagy részén a covidot okozó SARS-CoV-2 vírus elleni vakcinákat már szeptemberben vagy októberben megkaphatják az idősek és a krónikus betegek (tavaly Magyarországon december elejétől állt rendelkezésre a covidvakcina).

„Most a szeptemberi-októberi oltás tűnik a kedvezőbb időpontnak. Novemberben már fennállhat annak a veszélye, hogy túl késő lehet”

– nyilatkozta a Qubitnek Marc Veldhoen holland immunológus, a Lisszaboni Egyetem professzora, a Gulbenkian Molekuláris Orvostudományi Intézet (GIMM) immunszabályozási laborjának vezetője.

A covidvakcina beadatása, ami most elsősorban azoknak ajánlott, akiknek segítségre van szükségük az immunválaszuk megerősítésében, Veldhoen szerint mindig a járványhullám érkezése előtt a legjobb. „A SARS-CoV-2 még nem állt be egyértelműen az év egy meghatározott szakaszára, de úgy tűnik, hogy a [járványhullám] kora őszre eshet” – írta, és ideális esetben az oltásoknak még ezt megelőzően, de nem jóval korábban kellene elérhetővé válniuk.

„Valóban volt már több késő nyári kisebb járványhullám. Nehéz megmondani, hogy ez válik-e a jövőben a covid meghatározó mintázatává. A legtöbb eset, kórházi kezelést igénylő megbetegedés és halálozás általában télen történik” – válaszolta a vírus szezonalitását firtató kérdésünkre Francois Balloux, a University College London Genetikai Intézetének professzora.

A fertőző betegségek genetikai vizsgálatával foglalkozó kutató ezért nehéz kérdésnek nevezte az emlékeztető covidvakcinák időzítését. „Mivel a kórházi ápolásra szoruló covidos esetek, valamint a halálozások télen tetőznek, egy túl korai, nyári oltási kampány kockázata az, hogy a téli járványcsúcsig a beoltottak vérében, különösen az idősek körében, lecsökkenhet az ellenanyagszint” – írta.

Így áll most a magyarországi járványhelyzet