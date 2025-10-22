Így válik lassan az enyészet martalékává az egykor dicsőséges Tungsram

Több mint száz épület és összesen több mint 14 hektárnyi (megközelítőleg 140 ezer négyzetméternyi) gyárterület maradt magára végleg 2023-ban. 2025. október 16-án viszont a Budapest Design Week keretében ismét be lehetett menni az elhanyagolt Tungsram gyárba újpesten, a Külső Váci úton. Mi is így jutottunk be néhány laborba és az épületek közötti udvarokba.

Egy napra újra beengedtek pár tucat embert a 2023-ban végleg bezárt újpesti Tungsram gyár területére a Budapest Design Week keretében október 16-án. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Amikor 2022-ben Jörg Bauer, a magyarországi Tungsram vállalat vezérigazgatója bejelentette, hogy az energiaárak emelkedése és az orosz-ukrán háború következményei miatt nem tudják tovább biztosítani a Tungsram addigi működését, majd az államhoz fordult segítségért, nyilvánvalóvá vált, hogy nagy baj van a cégnél.

A gyár 125 éves története alatt sok mindent megélt, ezekről a történetekről is mesélt a séta idejére tervezett, interaktív elemekkel feldobott kiállítás. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Még abban az évben több ezer munkavállalót kellett elbocsátani nemcsak Budapesten, hanem a még működő vidéki nagyvárosokban lévő kiszolgáló gyárakból is. Ezzel megkezdődött a leépítés, egy évre rá pedig megszűnt a magyarországi fényforrásgyártás, ami egykor világviszonylatban is úttörőnek számított .

Mielőtt a gyárat a híres technológiája után Tungsramra keresztelték volna, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. nevet viselte. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Pedig az újpesti Tungsram, vagy leánykori nevén az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. a második ipari forradalom utáni, 1896-os alapítását követően túlélt két világháborút, a német és az orosz megszállást, az államosítást, majd a rendszerváltást és a privatizációt is. 1989-ben felvásárolta az amerikai General Electric (GE), és egészen 2018-ig egy globális fényforrásgyártó óriás részeként működött a magyar üzem. Ebben az évben került a cég Jörg Bauerhez, visszakapta a Tungsram nevet, majd 2022-2023-ban végleg bezárták, több mint 125 évnyi működés után.

A folyosókon nem változott semmi a bezárás óta eltelt pár évben. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Az élet a fémmegmunkáló műhelyben is egyik napról a másikra állt meg. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

A laboratóriumokban a felszerelés mellett a jegyzetek is szanaszét heverve maradtak ott az utolsó napokon. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Az épületek jelentős része műemlék, így hasznosításuk egyelőre nem megoldott, és még tervek sincsenek arra, hogy mi lesz az óriási ipari területtel A Design Weeken tartott bejárás szervezőinek épp az volt az egyik célja, hogy amellett, hogy bemutatják a komplexumot, elgondolkodtassák a látogatókat arról is, hogy mit is lehetne kezdeni egy ilyen ipari létesítménnyel.

A búrák mellett mindenféle szerelék és egyéb alkatrész is legyártva várja a sorsát. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Évek óta zajlik a felszámolás, ami az újpesti telephelyre nézve azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden, ami az épületekben maradt – korszerű gyártógépek, mérőeszközök, alapanyagok és személyes tárgyak –, lassan az enyészetté válik. Egy napra most mégis megelevenedtek az épületek: mintha a falak meséltek volna az ott történtekről, a kutatásokról, a munkáról, a személyes kapcsolatokról.

Feljegyzés a végleges bezárás előtti évből. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Ezekből volt bőven, a Tungsram Váci úti egysége egy időben Budapest második legnagyobb foglalkoztatója volt, ahol rengeteg nő is dolgozott, az ő szerepükkel a bejárás külön is foglalkozott. A nekik szánt feladatok aprólékos munkát követeltek, ami embert próbáló munkakörnyezetet teremtett, sokan pedig olyan káros anyagokkal is dolgoztak, amelyekkel ma már elképzelhetetlen lenne, hogy megfelelő védőöltözet nélkül érintkezzenek.

Az újpesti Tungsramban rengeteg nő is dolgozott, az ő életüket könnyítette meg a vállalati bölcsőde és óvoda működtetése. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Rengeteg munkán kívüli kikapcsolódási lehetőség várta a Tungsramban dolgozókat, számos sportolási lehetőség és hobbiszakkör. Volt óvoda és rendelőintézet is a gyárban, ás a Tungit, vagyis a Tungsram újpesti strandját nemcsak az újpesti, hanem a környékbeli kerületek gyerekei is imádták. A gombás medencében rengetegen tanultak úszni, mielőtt a GE a kilencvenes években bezárta a strandot, aminek korszerűsítése a vezetés szerint túl nagy költséget jelentett volna.

Bár 2018-ban visszakapta a Tungsram nevet, a magyar vállalat története ezután már csak 5 évig tartott. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Az elhagyatott területeket, a gyárat és a strandot máig nem hasznosították, és tervek sincsenek arra nézve, hogy mi lesz velük – ez az új tulajdonosokon múlik majd. Addig is lehangoló látni, ahogy a 2018-ban még az „Örökségünk az innováció” szlogennel kampányoló Tungsramból mára egy pusztulófélben lévő gyárudvar maradt.

Többféle lámpabúra is az időjárás viszontagságai között vészeli át a napokat újpesten, túlnyomó részt papírdobozokban. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Az épületek közötti udvarrészeken halomban állnak az előre legyártott lámpabúrák, amiket valószínűleg semmire sem használnak majd. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Az épületek között mindenhol foszló dobozokból lámpabúrák kandikálnak elő, olyanok, amelyek az itt készülő termékekhez, például nátriumlámpákhoz kellettek volna. Ezekből rengeteget gyártottak előre a nagykanizsai üveggyárban a bezárás hírére, csakhogy hiába készültek el, végül soha nem szerelték össze őket Budapesten.

Itt minden úgy van, ahogy otthagyták. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Ugyanígy a már elkészült izzószálak, alkatrészek és szerelékek is raktárakban várnak a sorsukra. A vállalat nevét adó elem, a volfrám ( a tungsten angol és a Wolfram német elnevezések összevonásából) ugyan az orvostechnikai iparban újrahasznosítható, egyelőre még azt sem lehet tudni, hogy ebből mennyi maradt, az utolsó években ugyanis már nem a hagyományos izzószálas lámpákat gyártották, hanem javarészt LED-es technológiákkal próbálkoztak a nagy múltú gyárban. Emellett rengeteg jó minőségű, a mai napig keresett autólámpát is gyártottak, ahogy készültek itt olyan speciális világítótestek is, mint az infra- és UV-lámpák, valamint köztéri- és stadionvilágítások.

Az újpesti gyár különleges volt abból a szempontból, hogy a lámpák gyártásához minden szükséges alkatrészt és szereléket elő tudtak itt állítani. Emellett az összes szükséges vizsgálatot és labormérést is el tudták végezni a kapukon belül. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

A korszerű technológiák gyártásához egykor csúcstechnológiásnak számító laborokra volt szükség. Ezeknek a teljes felszerelése a gyártógépekkel együtt az épületekben porosodik. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Az utolsó időkben még vertikális farm üzemeltetésével is próbálkoztak a Váci úton. Azóta a Tungsram története főleg feljegyzésekben és a valaha ott dolgozók emlékezetében, elbeszéléseiben él. Ilyen történeteket gyűjt össze a Tungsram történetek weboldal.

A CFL technológiára, vagyis a kompakt fénycsövekre még most is sok háztartásban lehet példákat találni, ilyen lámpákat még a 2010-es években is nagy számban gyártottak, egészen addig, amig a LED-ek nem hódították meg szinte az összes felhasználási szektort. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Mérésre váró kompakt fénycsövek, melyek egy része a világ másik felén lévő gyárakból érkezett Budapestre. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Mérésre és vizsgálatra hátrahagyott lámpák a 4-es laborépület legfelső emeletének folyosóján. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

A Külső Váci úti egység nem az egyetlen újpesti üzeme volt a Tungsramnak. A Rákospalota határához közel fekvő Fóti úton működött az egykori Vákuumtechnikai Gépgyár (VTG), ahol a magyarországi Tungsram gyárakba és külföldi exportra is készítettek gépeket. Ezt a telephelyet már jóval a Váci úti üzem előtt, 1998-ban bezárták, mára pedig szinte biztos, hogy a lakók tiltakozása ellenére új, 18-22 ezer néző befogadására alkalmas futballstadiont építenek a ledózerolt területen.