A Gyermekjogi Civil Koalíció is kiáll a leköszönő nemzetiségi ombudsmanhelyettes mellett

A Gyermekjogi Civil Koalíció pénteken sajtóközleményben jelezte, hogy kiáll a november elején nyugdíjba vonult nemzetiségi ombudsmanhelyettes, Szalayné Sándor Erzsébet mellett, miután az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH) oldaláról eltüntették korábban kiadott elvi állásfoglalásait.

„A Koalíció szerint az elvi állásfoglalás és figyelemfelhívás alapvető jelentőségű a roma gyermekeket érintő oktatási szegregáció és a »helyi önazonosság védelme« címén megalkotott, egyre terjedő kirekesztő önkormányzati rendeletek kapcsán”– írják. A szervezet ezért – az ügyet feltáró Qubithez hasonlóan – saját honlapján is közzéteszi az eltüntetett dokumentumokat, mivel „meggyőződésünk szerint a láthatóság maga a demokrácia egyik alapfeltétele”.

A közleményben ismertetik a két, politikai szempontból legkényesebb eltüntetett jelentést. Az egyházi iskolák szegregációs hatásáról készült állásfoglalás ezek szerint „országos adatok alapján világít rá arra, hogy az egyházi iskolák számának növekedése érdemben hozzájárult a roma gyermekek elkülönítéséhez”. Ezt az intézmények nem nyíltan kirekesztő felvételi feltételekkel érték el, hanem azáltal, hogy „az oktatásszervezés és a felvételi gyakorlat közvetett módon távol tartja a roma családok többségét, akik gyerekei így az állami iskolákban szegregált körülmények között tanulnak”.

Az önazonossági törvényt kritizáló állásfoglalásában Szalayné „súlyos alapjogi aggályokat fogalmazott meg több mint száz település új rendeleteivel kapcsolatban, amelyek a betelepülők társadalmi státusza alapján korlátozzák a letelepedést”. Az új jogszabályok pedig hogy, hogy nem a roma és a szegény családokat érintik igazán hátrányosan, tovább mélyítve a területi és oktatási szegregációt, illetve veszélyzetetve a gyermekek családban való nevelkedéséhez való jogát. A Koalíció szerint „azok a helyi gyakorlatok, amelyek rendeleti úton igyekeznek a társadalmi problémákat a település határain kívülre helyezni, ellentétesek mind a gyermekek jogainak védelmével, mind a modern, befogadó önkormányzati működés elveivel”. A szervezet szerint a jogalkotónak sürgősen el kell végeznie a hivatkozott szabályozás alapjogi felülvizsgálatát és módosítását, szükség esetén pedig hatályon kívül kell helyeznie.

A Gyermekjogi Civil Koalíció elismerően köszönte meg Szalayné és munkatársainak 12 évnyi munkáját, amely „következetesen és szakmailag megkerülhetetlen módon védték a nemzetiségek – ezen belül kiemelten a roma gyermekek – jogait”. A szervezet szerint a biztoshelyettes és munkatársai „bátor, független és kiemelkedő szakmai integritással végezték munkájukat, amely nélkülözhetetlen a gyermekek jogainak érvényesítéséhez és a társadalmi igazságossághoz”.

Kegye Adél, a Gyermekjogi Civil Koalíció vezetőségi tagja kiemelte: „Nagyon nagyra értékeljük, hogy a biztoshelyettes mandátuma végén is két olyan ügyet tárt a nyilvánosság elé, amelyek a roma gyermekek ezreit érintik. A roma gyerekek oktatási szegregációja Magyarország egyik legsúlyosabb gyermekjogi problémája. Állásfoglalása világosan és adatokkal alátámasztva mutatja meg, milyen mértékű elkülönítésük, és milyen messzemenő következményei vannak ennek a gyermekek fejlődésére. Nagyon fontos számunkra, hogy ezt a témát ilyen súllyal és szakmai igényességgel kezelte.”