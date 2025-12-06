Megnyomnád a gombot, ami bekapcsolja az önfejlesztő mesterséges intelligenciát?

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Hamarosan el kell döntenie az emberiségnek, megengedi-e a mesterséges intelligencia (AI) rendszereknek, hogy önmagukat fejlesszék – állítja Jared Kaplan, az Anthropic nevű AI-cég vezető kutatója, aki szerint a szimbolikus gomb megnyomása egy rengeteg haszonnal járó „intelligenciarobbanáshoz”, de akár a technológia feletti emberi kontroll elvesztéséhez is vezethet.

Kaplan, aki a napokban adott interjút a Guardiannek, 2027 és 2030 közé teszi azt a pillanatot, amikor komolyan meg kell fontolnunk, mennyi autonómiát adunk az AI-rendszereknek, hogy kijelöljék saját evolúciójuk irányait. „Bizonyos szempontból ez a legnagyobb rizikó, mert lényegében szabadjára engedjük vele az AI-t” – mondta, és ezért arra biztatja a társadalmakat és a világ kormányait, hogy szálljanak be ebbe a vitába.

Jared Kaplan, az Anthropic vezető kutatója és társalapítója 2025 júniusában, a Y Combinator rendezvényén Fotó: Y Combinator

„Lehet, hogy a most kezünkben lévő AI a valaha elérhető legjobb AI. De mi nagyon nem így gondoljuk, szerintünk egyre jobbak lesznek [az AI-modellek]” – mondta Kaplan, aki szerint ha a legkedvezőbb forgatókönyv jön be, a mesterséges intelligenciának hála egészségesebbek és produktívabbak leszünk, valamint nagyobb jólétben élünk majd. Az Anthropic vezető kutatója a mesterséges intelligencia fejlődését lelassító akadályok helyett amiatt aggódik, hogy a fejlesztések üteme annyira gyors, amihez már nem vagyunk képesek alkalmazkodni, mielőtt lezajlana a következő nagy áttörés.

Az Anthropic a Google és az OpenAI mellett a három, jelenleg legfejlettebb AI-modelleket készítő cég egyike, amely a modelljeinek szoftverfejlesztési és kódolási képességeivel kíván elsősorban kitűnni. A cég november végén kiadott Claude Opus 4.5 modellje jelenleg több teszten is megelőzi a Google szintén novemberi Gemini 3 Pro modelljét és a ChatGPT legfejlettebb modelljeit.

Kaplan hátterét tekintve elméleti fizikus, aki azelőtt, hogy beszállt volna a mesterséges intelligencia iparba, az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN), valamint a Johns Hopkins Egyetem kutatója volt. 2019-ben aztán csatlakozott az OpenAI-hoz, majd 2021-ben távozott Sam Altman cégétől és társalapítója lett egy új AI-startupnak, az Anthropicnak. Amellett, hogy az Anthropic a szoftverfejlesztők körében régóta népszerűnek számító Claude chatbotot fejleszti, a cég az AI-biztonság terén folytatott kutatásairól, valamint az AI-szabályozások ösztönzéséről is ismert.

Ahhoz nem kell szuperintelligencia, hogy az AI elvegye a munkádat



