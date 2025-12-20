Melyek a magyar történelem legizgalmasabb régészeti leletei? A Qubit olvasói kérdeztek, a régész válaszol

A régészeti szakmát legalább az Indiana Jones-filmek óta egyfajta hamis romantika lengi körül, és bár a régészek általában nem ostorcsapkodó kalandorok, hanem inkább ásatásokon ecsetelő és adatbázisokat bújó szakemberek, mégiscsak az a munkájuk, hogy nap mint nap megváltoztassák azt, amit a történelmünkről tudunk.

A Qubit AMA videósorozatunk második részében Oross Krisztián, az ELTE HTK Régészeti Kutatóintézet Ősrégészeti Osztályának tudományos főmunkatársa válaszolt a felhívásunkra beküldött olvasói kérdésekre:

A videóból többek között kiderül, hogy melyik kor leleteivel lehet emberek százezreit becsalogatni a múzeumokba, hogy mi a helyzet Attila sírjával, hogyan dolgoznak együtt a régészek és a történészek, és hogy miért olyan különleges az emberiség történelmének megismerése szempontjából a törökországi szuperlelőhely, a Göbekli Tepe.

