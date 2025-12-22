Tíz tuti taktikai tétel, amivel nemcsak a karácsonyt, hanem 2026-ot is túlélheted

Nostradamus nem sok jót jósolt 2026-ra, ha jósolt egyáltalán valamit, de annak alapján, amit ír, könnyű kikövetkeztetni, hogy cudar világ jön. A Ticinóban vér fog folyni? Méhek fognak rajzani az éjszakában? Hét hónapos háború? Jó, az egy dolog, hogy egyiket sem lehet közvetlenül 2026-hoz kötni, de az is, hogy ezek közül mindegyik elég rosszul hangzik, készülni pedig sosem árt – bármire is. Annak, akinek még ez sem elég: Riaz Ahmed Gohar Shahi önjelölt próféta szerint jövőre egy üstökös eltalálja majd a Földet, és bár nincs az a babkonzerv, amivel ezt el lehetne kerülni, nemcsak a katasztrófára érdemes készülni, hanem annak az elmaradására is.

Amivel nem lehet mellélőni: a babkonzerv

Ha valamivel, hát a babbal nem lehet mellélőni. Ha kitör a zombiapokalipszis, legalább lesz bab. Ha nem tör ki, eláll. Ha csak két év múlva törne ki, fejbe lehet dobni vele a zombikat, és még utána is ehető marad, ráadásul kiváló fehérjeforrás, tápláló és fenntartható. Egy ideális világban mindenki babbal ajándékozná meg egymást, ráadásul sokféle létezik belőle. Névnapra, kisebb ünnepekre elég is lehet egy doboznyi fekete, borlotti vagy kidney, de egy évben csak egyszer van karácsony, és mivel Bud Spencernél népszerűbb olasz nem létezik Magyarországon, logikus választás a Bud Spencer-es babkonzervet választani. A konzerv sima hagymás babként, tex-mex és barbecue ízben is elérhető 1500 és 2000 forint közötti áron.

Ricetta originale! Fotó: Dippold Ádám

Az örök karácsonyi sláger, a zokni

Fogalmad sincs, hogy mit vegyél a nagybácsinak, aki az erdő mélyén, fóliasisakban tengeti a napjait, de karácsonykor előmerészkedik a bejgliszagra, és tudod róla, hogy a pincéjében raklapokban áll a bab? A megoldás a merinó gyapjú taktikai zokni, ami ugyan 39 euróért (majdnem 15 ezer forintért) nem olcsó, a gyártó Darn Tough szerint viszont cserébe alkalmas taktikai, katonai és sima bakancsokhoz is. Tény, hogy drágább, mint egy lila Gammarelli, a pápa hivatalos zoknija (ami 23 euróba kerül), viszont az is tény, hogy egy Gammarelli valószínűleg nem is lenne olyan kényelmes egy taktikai bakancsban, és hamarabb is tönkremenne.

Drága, de legalább taktikai. A pápa biztos nem ilyet hord! Fotó: Darn Tough

Megfizethető luxus: a konzervnyitó

39 funkciója van, szét lehet vele szerelni egy liftet, bombát lehet vele hatástalanítani, és még konzervet is nyit, mi az? Egyrészt John Wayne, másrészt a róla elnevezett amerikai P-38-as konzervnyitó. Bár Magyarországon nehéz eredetihez jutni, másolatok akadnak bőven (a legtöbbünknél valamelyik konyhafiók alján is hányódhat néhány, mert annak idején ehhez nagyon hasonlókat árultak a feledékeny turistáknak minden második falusi kisboltban a turistasó mellé), és bár iszonyatosan kényelmetlen konzervet nyitni vele, van valamilyen varázsa. Ráadásul nem is drága: az olcsóbbak egy ezres alatt is beszerezhetőek, de ha valaki az igazira vágyik, az eBay-en néhány ezer forintért talál valódi Shelby-félét is, igaz, ehhez még hozzájön az adó és a szállítás.

Egy P38-as

Fulton pipalámpa

Ha leejted, eltörik a padlólap (vagy a lábad), kibírja az esőt, havat, a dzsungelt, ráadásul a konzervnyitóhoz hasonlóan a második világháborútól a vietnámi háborúig a katonák alapfelszerelésének számított, és a mai napig megvannak a rajongói: ez a pipalámpa, ami a párhuzamos evolúció tankönyvi példájaként nagyjából ugyanazt a niche-t töltötte be, mint a kelet-európai dobozlámpa a színes tárcsákkal és a morzés gombbal. A műfajt 1961-ben az MX-991/U modellel sikerült csúcsra járatni, ez azt ígérte, hogy nemcsak világítani és villogni lehet vele, hanem vízálló is. A lámpákat az amerikai Fulton gyártotta, és annak ellenére, hogy most már ennél sokkal kisebb, tartósabb, fényesebb és úgy általában jobb elemlámpák is léteznek, már az is valami, hogy egy hetvenes-nyolcvanas években gyártott modell még ma is simán működik – igaz, rosszul. A másolatok 2-3-4 ezer forinttól kezdődnek, az eredetiek koruktól és állapotuktól kezdve 8 és 50 ezer között akárhol lehetnek, a legértékesebbnek a vietnámi háború idejéből származó darabokat tartják.

Különböző színű lencsék, klipsz, horog, mi kell még? Fotó: Dippold Ádám

Vészhelyzeti rádió

Rádiózni jó: a nagy spanyol-portugál áramszünet idején kiderült, hogy amikor nincs internet, nincs bankkártyás fizetés, és az ember el van vágva a civilizáció számos vívmányától, a jó öreg rádión még mindig lehet híreket fogyasztani, például arról, hogy mikor lesz ismét áram. Ezt ugyan egy jó ideig maguk a spanyolok sem tudták, de bizakodni azért lehet. Igen ám, de ha nincs áram, nincs rádió sem: erre való a táska- vagy zsebrádió, igazán felkészülteknek pedig az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) külön frekvencián kiadott riasztásait is fogni képes vészhelyzeti rádió, aminek Európában ugyan nem sok haszna van, cserébe létezik belőle napelemes, kurblis, powerbankos és zseblámpás-iránytűs is. Maga a rádió jól jöhet, a kurblikról és egyebekről már megoszlanak a vélemények, az olcsóbbaknál kompromisszumokat kell kötni, a drágábbakra többet kell költeni – és itt is kompromisszumokat kell kötni. A legolcsóbbak 10 ezer, a drágább darabok 30 ezer körül mozognak, de a határ itt is a csillagos ég.

Egy minden igényt kielégítő Midland Fotó: Midland

Tomahawk

Se nem kés, se nem balta, a tomahawk a feltalálása óta mégis töretlen népszerűségnek örvend – részben persze azért is, mert Amerikában még él a telepes- és indiánromantika, Magyarországon meg May Károly emléke. Az amerikai preppereknek persze könnyebb, mert nekik lehetne akár Henry-karabélyuk vagy Winnetou-féle ezüstpuskájuk is, amihez Magyarországon valamivel nehezebb hozzájutni, itt van viszont nekünk Buga Jakab és Eke Máté, akik úgy forgatták a fokost, a tomahawk közeli rokonát, mint az ördög. A fokoshoz némileg hasonló tomahawkkal lehet fát vágni, modelltől függően kalapálni, és még késként is használható végszükség esetén, sőt, a karácsonyfát is be lehet vele faragni a talpba – igaz, ez egy karácsonyi ajándék esetében az adott évben már kevésbé fontos. A telepesek által használt tomahawkok alapján tervezett, az amerikai Cold Steel birtokában lévő American Tomahawk Company által Taiwanban gyártott Trail Hawk hikorinyéllel 15 ezer forint környékéről indul; egy antik darabért ugyanúgy vagyonokat kérnek el, mint egy kés- vagy baltakészítő által tervezett egyedi darabért.

A Trail Hawk eredeti amerikai hikorinyéllel, taiwani gyártással, American Tomahawk Company márkanéven Fotó: Cold Steel

Az örök karácsonyi sláger, a bögre

Az iskolai karácsonyi húzások örök klasszikusa a bögre, lehetőleg valamilyen ízléstelen mintával, de ezt is van hova fokozni: egy igazi preppernek elpusztíthatatlan bögre jár, amit magával vihet akár az Északi-sarkra, akár a zombik közé. Ennek is vannak fokozatai, egy teljesen hétköznapi rozsdamentes acél bögrét már 500 forintért is meg lehet kapni, a titánból készültek természetesen jóval drágábbak, a műfaj nagyágyúja viszont kétségkívül a Battle Mug, amelyet amerikai veteránok fejlesztettek, és bár 62 ezer 500 forintba kerül és egy kilót nyom, bizonyára minden fillért megér. A klasszikus változaton kívül a cég kiegészítőket is árul a bögréhez, illetve mindössze 42 ezer 700 forintért egy másik modellt, a Freedom Bomb nevű taktikai borospoharat is meg lehet tőlük vásárolni.

Freedom Bomb Fotó: War Mugs

Csillagszóró? A fenét, szikravető!

Bár egy valódi preppernek valószínűleg van szikravetője, sosem árt, ha van még egy tartalékba. A szikravető egy ferrocériumból készült rúd, ami egy kés fokán meghúzva nem túl meglepő módon szikrákat vet, így lehetővé válik a túlélők legnagyobb álma, a gyufa és öngyújtó nélküli tűzgyújtás. Az, hogy nem minden kés foka alkalmas a szikrák indítására, illetve az, hogy ahhoz, hogy tűz legyen a dologból, kell valami, ami begyullad, hosszú és tartalmas szórakozást kínál a megajándékozottnak: gyűjthet fatwoodot (gyantás, száraz fenyőt) vagy taplót, faraghat tollaságat, káromkodhat kedvére, mire mesterévé válik a szikravetésnek. És a legjobb, hogy a legolcsóbb darabokat már egy ezres alatt be lehet szerezni, felfelé ennek az összegnek alsó hangon a tízszerese: az ESEE kombinált, ferrocériumos-magnéziumos tűzgyújtója például 12 ezer körül mozog.

Az ESEE kombinált, ám viszonylag drága megoldása. Cserébe tartós. Fotó: ESEE

Taktikai csoki

A Scho-Ka-Kola valódi csemege a hadtörténet iránt érdeklődőknek: 1935 óta gyártják, csinos fémdobozban van, előbb az atléták csokoládéjaként ismerték, később a náci vadászpilóták (és állítólag Adolf Hitler) kedvenc csokoládéja lett. A csoki kávét és kóladió-kivonatot is tartalmaz, így aluszékony náci rokonok számára is tökéletes választás, és még attól sem kell félni, hogy túlpörögnek, ha sokat esznek belőle: a körcikk alakú „kockákból” nyolcat kell megenni egy csésze kávénak megfelelő koffeinbevitelhez. Egy dobozban 16 kocka (100 gramm) ét- vagy tejcsoki található, egy doboz 2000-2500 forintba kerül, szállítási helytől függően.

Hier Drücken! Fotó: Scho-Ka-Kola

Kanálgép – egy csavarral

A csavart itt nem szó szerint kell érteni: a legtöbben ismerjük a hagyományos honvédségi kanálgépet, ami szinte minden olyan feladatra alkalmas, ami egy hétköznapi étkezés során felmerülhet, de mi tagadás, nem túl ünnepi, a kanál pedig meglehetősen sekély benne. Még mindig jobb, mint a többfunkciós hobo-bicskák, de nem tökéletes – bár konzervet és sört kiválóan lehet nyitni a tokkal, az evőeszköz pedig tökéletesen rögzül benne, így erre nem lehet panasz. Igen ám, de mi van, ha egy olyan rokonunkat akarjuk meglepni egy étkészlettel, akinek irdatlanul nagy a szája? Itt jön képbe az amerikai hadsereg (vissza)fejlesztése, a Mess Kit, ami konzervnyitót és sörnyitót ugyan nem tartalmaz, van benne viszont kés, kanál és villa, mindhárom akkora méretben, hogy a hétköznapi ember csak pislog, amikor meglátja. A dizájn viszont csodálatos, az evőeszközök végén található lyuk pedig arra szolgál, hogy használat után a katonák forró vízbe mártva fertőtlenítsék az eszközeiket a következő használat előtt. Az eBayen egy eredeti, második világháborús kést már kétezer forintért is meg lehet venni, egy modern másolat, szintén irdatlan kanállal szerencsétől és forrástól függően 5-6 ezer forint környékén kapható.