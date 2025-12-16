Évmilliárdokig eláll egy új adathordozó, de jelenleg három évbe telik megtölteni

14 milliárd évig eláll egy új adathordozó, aminek prototípusai a következő években állhatnak szolgálatba adatközpontokban – írta meg vasárnap a Register technológiai híroldal.

Az 5D Memory Crystal-nak nevezett, kvarcüvegből készült adathordozó fejlesztői szerint háromdimenziós pixelekkel, úgynevezett voxelekkel 360 terabájtnyi (TB) adatot képes tárolni egy nagyjából 13 centiméteres nagyságú üvegkorongon.

Az adatokat femtoszekundumos lézerimpulzusokkal vésik bele az üvegbe, és kihasználják azt, hogy a voxelok másként törik a fényt az őket ért fény irányától és polarizációjától függően. A megvilágítás iránya és erőssége így a voxelek háromdimenziós helyzetével (x, y és z tengelyeken) együtt lehetővé teszi az adatok ötdimenziós térben történő elkódolását.

A technológiát kifejlesztő SPhotonix azt állítja, hogy a kvarcüvegbe vésett adatok akár annyi ideig elállhatnak, mint amennyi idő eltelt eddig az ősrobbanás óta. A kvarcüveg alapú adattároló így jóval stabilabbnak számít, mint a mágneses merevlemezek (HDD), félvezető alapú meghajtók (SSD), vagy az olyan optikai adattárolók, mint a Blu-ray.

A cég múlt hónapban 4,5 millió dollárnyi tőkebevonást folytatott le annak érdekében, hogy a technológiát idővel adatközpontokba telepítsék. Az 5D Memory Crystal szerepe az úgynevezett hideg adattárolásban lehet, amik ritkán használt adatok, hosszú távú tárolására szolgálnak.

Mielőtt azonban az SPhotonix idáig eljut, ki kell fejleszteniük egy hordozható adatolvasót, valamint jelentősen gyorsítaniuk kell a jelenlegi másodpercenként 4 megabájtos írási és 30 megabájtos olvasási sebességen – egyelőre ugyanis a teljes megtöltése közel 3 évbe, kiolvasása pedig 5 hónapba telne.