Cseberből vederbe, panelból gyufásdobozba

Hosszú középfolyosó, kétfelől kisméretű, jobbára egyszobás, amerikai konyhás kislakások sorakoznak, mint a gyufásdobozok. Lehetnek akár új építésűek, de akár használaton kívüli irodaépületekben kialakítottak is. Nagyjából így írható le az az új tendencia, ami Budapesten alakult ki, nyilvánvalóan a lakáshiányra adott egyfajta válaszként, nem titkoltan a kedvezőnek tűnő lakáshitelprogramokra sandítva.

Látványterv a Szilas Liget lakónegyed-fejlesztésről Forrás: Bayer Construct

Január elején a Klubrádióban Budapest főépítésze, Erő Zoltán drámai képet festett arról, hogy miféle beruházások indultak el a városban az Otthon Start nyomán, de részben már azt megelőzően is. „Az egyik legtragikusabb terv: a 15. kerületben, két nagy kereskedelmi egység között terveznek és valószínűleg meg is fognak építeni 3400 lakást. Szilaspark névre hallgat [hivatalos nevén: Szilas Liget projekt], de ugye a park az eufemizmus ebben a helyzetben. Magas házak szűk udvar körül, egy olyan területen, amelyik nem csatlakozik még az újpalotai városrészhez sem. Egy arra alkalmatlan telken, zsákhelyzetben. És ráadásul Budapest kapujaként ez ott fog maradni” – mondta Erő , majd a Bayer Construct fejlesztése alapján részletezte is a problémákat.

Fotó: Németh Dániel/444

Sem iskola, sem óvoda nem létesül a beruházás mellett, kereskedelmi egységek még csak-csak lesznek a „lakósilók” körül, de megfelelő tömegközlekedés már nem, mint ahogy parkolók sem. „Igazából börtönnek készül” – jelentette ki a főépítész, aki azt is elmondta, amit már hónapokkal ezelőtt a sajtó kritikus része is megírt: a Főváros hiába utasította el a tervet, az kiemelési rendelettel mégis megvalósul.

Ma nem az a jó terv, amit a szakemberek annak tartanak, hanem amelyhez ki lehet lobbizni a kiemelést, és onnantól nem az önkormányzattal, hanem a kormányhivatallal kell egyeztetni. Léptékek és árak: öt darab, 65 méter magas, 18 emeletes, és három, 12 emeletes tömbben 3483 lakás. Egy 28 négyzetméter + 7 m2 erkélyes lakás 44 - 50 millió forintba kerül itt, a 44 m2, kétszobás lakások, amelyekhez nagyobb, 11 m2-es erkély tartozik, már 60 millió forintnál többe. Ahogy a Magyar Narancs írja a beruházásról szóló cikkében: ha nem kerülték volna meg a helyi önkormányzatot és a fővárost, akkor nem lehetne ekkora épületeket felhúzni, és közösségi funkciójú épületrészeket is biztosítani kellene, nem pedig lakást lakás hátán. A Bayer Construct kommunikációja természetesen azt hangsúlyozza a Szilas Ligettel kapcsolatban, hogy 13 milliárd forint értékű közcélú vállalást tettek, amelyben közlekedés-, közmű- és közparkfejlesztés is szerepel. Ha viszont ez így van, felmerül a kérdés, hogy mi szükség van a kiemelésre – hacsak nem a gyorsaság, a gördülékenység biztosítása.

Drámai lakhatási gondok