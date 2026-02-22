Világokat álmodik az AI, és ettől már Hollywood is pánikba esett

Moltbook néven saját közösségimédia-platformot kaptak az AI-ágensek, ahol elvben emberektől függetlenül beszélgethettek a világról és saját létezésükről, míg a Google DeepMind új eszköze, a Project Genie komplett, videójáték-szerűen bejárható világok alkotását teszi lehetővé néhány kattintással. Eközben a TikTok kínai anyacége, a ByteDance legújabb fejlesztése, a Seedance 2.0 olyan élethű videók generálását teszi pikk-pakk lehetővé, hogy az Hollywoodban is pánikot keltett.

Az AI Híradó új adásába három hét AI-híreit kellett belesűrítenünk, és így is alig értünk a végére: szó volt arról,

hogyan nyírja ki az eddig ismert internetet a Google keresőjének AI-funkciója;

hogyan tervezik bevezetni az AI-oktatást a magyar iskolákban;

hogy miért akarja az űrbe költöztetni az adatközpontokat Elon Musk;

és arról is, hogy máris felcsapott elméleti fizikusnak a ChatGPT.

Nézd meg itt:

