Élete legnagyobb kihívása előtt áll a NASA új vezetője: a tét az, hogy az USA marad-e a vezető űrhatalom
Fél évszázad kihagyás után heteken belül visszatér a Hold közelébe az Egyesült Államok. Az Artemis–2 űrrepülés az első komoly próbatételt jelenti majd Jared Isaacmannek, az amerikai űrhivatal (NASA) frissen kinevezett vezetőjének. A tét óriási: Isaacman hivatali ideje alatt dől el, hogy az USA vagy Kína nyeri-e a második holdversenyt, és hogy melyik nagyhatalom jut vezető szerephez a világűrben.
„Van egy erős vetélytársunk, aki elképesztő sebességgel halad előre, és nyugtalanító belegondolni, hogy milyen következménnyel járna, ha nem tudnánk megőrizni technológiai, tudományos és gazdasági előnyünket a világűrben – mondta beiktatása másnapján Isaacman a NASA dolgozóinak, Kínára utalva. – És az óra ketyeg”.
Elon Muskhoz fűződő kapcsolata miatt a 42 éves milliárdos vállalkozó és pilóta rögös utat járt be, amíg 2025. december 18-án letette a hivatali esküjét. Donald Trump még elnökjelöltként javasolta Isaacmant a NASA élére, majd szenátusi meghallgatása után nem sokkal, 2025 májusában visszavonta a jelölést, miután összeveszett Muskkal. Ahogy Charlie Kirk konzervatív aktivista meggyilkolása után Trump és a SpaceX vezérének viszonya újra javulni kezdett, novemberben az elnök újra a NASA-n és szakmai körökön belül komoly támogatással bíró Isaacmant jelölte az űrhivatal élére, amit decemberben a szenátus jóvá is hagyott.
