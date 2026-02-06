Komoly játékplatformmá vált a Linux, és ez már a Windows egyeduralmát fenyegeti

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

2025 nemcsak a mesterséges intelligenciáról, Donald Trump visszatéréséről és Krasznahorkai László Nobel-díjáról lesz emlékezetes, hanem arról is, hogy ebben az évben avanzsált videójáték-platformmá a Linux. Ez még néhány éve is teljesen abszurd kijelentés lett volna, de az utóbbi időben több olyan tényező is összeállt, ami a Linus Torvalds finn programozó által 1991-ben közzétett operációs rendszert életképes játékplatformmá tette.

Ebben a legnagyobb szerepet a legendás Half Life és Portal videójátékokról ismert amerikai videójáték-fejlesztő cég, a Valve játszotta, ami 2022-ben kiadta saját fejlesztésű személyi számítógépét, a Steam Decket. Az integrált kontrollerekkel és 7 hüvelykes kijelzővel felszerelt Steam Decken nem Windows, hanem a cég saját operációs rendszere, a Linux alapú SteamOS fut, amivel elérhető a Valve népszerű online boltja, a Steam játékainak nagy része.

A Steam Deck LCD kijelzős verziója Fotó: Valve

A Steam saját forgalmi statisztikáiban, többek között a Steam Deck sikerének köszönhetően, a Linux operációs rendszerek közötti aránya tavaly októberben először lépte át a 3 százalékot, miközben a Windows 94,8 százalékon állt. Ezzel párhuzamosan a Valve Proton szoftverével a PC-s játékok közel 90 százaléka játszhatóvá vált szinte bármilyen Linux rendszeren – nem csak az egyelőre néhány hardverre korlátozott SteamOS-en –, így lassan véget ér a korszak, amikor a játékok futtatásához mindenképpen Windowsra volt szükség.

Így talán nem véletlen, hogy az elmúlt hetekben a YouTube-ot elárasztották a „Windows 11 menthetetlen”, a „Windows a probléma” és a „Windows haldoklik” című, több százezres nézettségű videók, ami intő jel lehet a Microsoftnak. De hogyan jutottunk idáig, és tényleg hamarosan átveszi az uralmat a Linux a gamerek körében?

Senkit sem érdekel a Copilot, de ez még a kisebbik baj