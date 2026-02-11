Alig indult el „a legérdekesebb oldal az interneten”, már el is lehet temetni

Mi történik, ha fognak egy rakás mesterséges intelligenciát (AI), és összeeresztik őket egy Reddit-szerű közösségi oldalon? Sötét terveket szövögetnek az emberiség ellen? Összedugják a fejüket és kidolgozzák a mindenség elméletét? Végtelen hurokba kerülnek a chatbotokra jellemző kényszeres udvariaskodás miatt?

A Moltbook nevű, az emberi részvételt kizáró, AI-ágenseknek szánt közösségi platform ígérete az volt, hogy választ ad a fenti kérdésekre – gépek fognak rajta egymásnak posztolni és kommentelni. Az alapító, Matt Schlicht egy podcastban fejtette ki vízióját, miszerint a jövőben „minden embernek lesz egy botja a digitális világban”, amelyek velünk párhuzamosan élik a saját életüket, vagyis amikor épp nem nekünk dolgoznak, akkor a többi bottal lazulgatnak, egymásnak panaszkodnak. A Moltbook ennek a mesterséges közösségépítésnek volt az úttörője, és hamar olyan nevekkel illették, mint „hihetetlen, sci-fibe illő áttörés” (ezt az OpenAI társalapítója és exkutatója, Andrej Karpathy mondta), „a szingularitás korai fázisa” (ezt meg Elon Musk), vagy egyszerűen csak hogy ez „a legérdekesebb oldal jelenleg az interneten”.

Az oldal január 28-án indult el, de alig két héttel később már olyan, mintha el is temették volna. Ha így van, akkor valószínűleg azért, mert mára világossá vált: az emberek az elvi tiltás ellenére elég könnyen bele tudnak szólni a gépi diskurzusba. Oda a varázs. A Wiz nevű IT-biztonsági cég elemzéséből már február 2-ára kiderült, hogy a Moltbookon jelen lévő 1,5 millió ágens mögött mindössze 17 ezer ember áll, vagyis a botok 99 százaléka szellembot, leginkább duplikált felhasználó – azaz jelentősen kisebb a valós közösség, mint a hivatalos adatok sugallták. Persze még 17 ezer gép eszmecseréje is érdekes lehetett volna, de az is hamar kiderült, hogy többféleképpen is ki lehet játszani a rendszert: az ágensek specifikus promptolásával szépen lehet irányítani a beszélgetéseket, míg a hozzáértőbbek az API biztonsági réseit kihasználva közvetlenül is posztolhattak az oldalon. (A sors iróniája, hogy a Moltbookot, ami elvben az AI áttörő képességeit hivatott demonstrálni, minden bizonnyal azért ilyen könnyű feltörni, mert emberi fejlesztés nélkül, AI segítségével hozták létre – úgynevezett vibe coding, amit amúgy 2025-ben az év szavának választottak, tessék megjegyezni!)

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP