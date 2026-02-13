Habsburg Ottó kínai ősei és a hun-magyar kontinuitás
1976 májusában egy München melletti bajor kisvárosból keltezett levélben az utolsó Habsburg trónörökös, Habsburg Ottó válaszolt egy magyar emigráns arisztokrata, Zichy Ladomér felkérésére. Zichy ekkor már évek óta Nyugat-Németországban (NSZK) élt, és az emigrációban formálódó Kínai-Magyar Történelmi Társaság elnöki tisztségére kérte fel Habsburg Ottót. Magát a felkérő levelet nem ismerjük, ám a válasz önmagában is figyelemre méltó dokumentum.
Habsburg Ottó ugyanis nem csupán udvarias jókívánságokat fogalmaz meg: levelében az emberi civilizáció gyökereit Közép-Ázsiába helyezi, hangsúlyozva, hogy ezt elsősorban kínai források alapján lehet megállapítani – olyan forrásokból, amelyek szerinte Nyugaton mindaddig alig voltak ismertek. Ezt a gondolatmenetet továbbfűzve „kimutatható vérségi kapcsolatokról” ír az egykori uralkodóházak között, és arra a következtetésre jut, hogy maga is kínai ősökre hivatkozhat.
Mai szemmel mindez egészen meghökkentőnek tűnik. Hogyan kerülhetett elő a hun-kínai eredet gondolata a 20. század második felében, a hidegháború idején, egy európai dinasztia emigrációban élő örökösének levelezésében? És mit árul el az a körülmény, hogy mindez egy, a nyilvánosság elől mára szinte teljesen nyomtalanul eltűnt emigráns társaság alapításának kontextusában hangzott el?
A kérdés megválaszolásához nem az a legfontosabb, hogy a levélben megfogalmazott eredetelbeszélés történetileg igazolható-e, hanem az, hogy milyen eszmetörténeti hagyomány nyelvén szólal meg ez a szöveg, és miért tűnhetett ez a nyelv még az 1970-es években is természetesnek egyes körökben. Hogyan éltek tovább ezek az eredetnarratívák az arisztokrata családi hagyományokban, az emigráció gondolkodásában és a politikai nyelvhasználatban, és mit árulnak el arról, hogyan képzelte el Európa saját múltját és helyét Kelet és Nyugat között még a 20. század végén is?
A dokumentum – mit ír pontosan Habsburg Ottó?
