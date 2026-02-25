Ruandában és Tanzániában is virágzik az európai egyetemistákat kiszolgáló szakdolgozatíró kisipar

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Miközben az európai egyetemek és tudományos folyóiratok egyre kifinomultabb plágiumszűrő rendszerekkel próbálják kiszorítani a tanulmánygyárak termékeit és leleplezni a csalókat, a globális ghostwriting piac új, kevéssé vizsgált csomópontjai rajzolódnak ki. A milliárd dolláros globális iparág kenyai beszállítóiról forgatott dokumentumfilmről a Qubit is beszámolt, de Ruanda és Tanzánia neve ritkán merül fel az akadémiai bérírásról szóló diskurzusban, pedig a két kelet-afrikai ország sajátos oktatási, gazdasági és nyelvi helyzete miatt egyre inkább bekapcsolódik a nemzetközi esszé- és disszertációpiacba.

Kényszerpiac

Ruandában és Tanzániában az oktatási rendszer számos strukturális problémával küzd. Ruandában a tanári kar jelentős része alulképzett, különösen vidéken gyakori, hogy a pedagógusok legmagasabb iskolai végzettsége az érettségi. Sok intézményben hiányoznak a modern oktatási eszközök, korlátozott az internet-hozzáférés, és a számítógépek sem elérhetőek, vagy nincs olyan, aki a közösségi média görgetésén túl rendelkezik számítógépes gyakorlattal.

Alsósok a ruandai főváros, Kigali egyik általános iskolájában 2022 júniusában Fotó: JI LI/Xinhua via AFP

Tanzániában a helyzet hasonlóan nehéz: a középfokú beiskolázottság a 2000-es évek elején mindössze néhány százalékos volt, és azóta is komoly kihívást jelent a hozzáférés és a minőség javítása. Az akár 60-100 fős osztálylétszámok, az alacsony óraszám és az erőforráshiány komolyan korlátozzák a személyre szabott oktatást. Az eredmény: sok diák nyelvi és kutatásmódszertani készsége nem éri el az európai felsőoktatásban elvárt szintet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne egy szűk, jól képzett, angolul magabiztosan író réteg, amely képes bekapcsolódni a globális digitális munkaerőpiacba.

Ruandában az angol hivatalos oktatási nyelv, de a francia és a kinyarwanda továbbra is meghatározó alapnyelv. Tanzániában a szuahéli dominál a mindennapokban, miközben a felsőoktatásban az angol nyelvet használják. A többnyelvű környezet önmagában nem hátrány, ám sok diák számára az akadémiai szintű angol elsajátítása komoly kihívás.

Árnyékfaktor

Az európai egyetemeken elvárt esszéstílus – a kritikai érvelés, a hivatkozási rendszerek pontos használata, a szigorú strukturáltság – kulturálisan is beágyazott. A kelet-afrikai oktatási rendszerekben gyakran más típusú tudásreprodukció dominál, ami stiláris eltérésekhez vezethet – a nem kellően megírt szövegek ezért könnyen lebuktathatják a megrendelőt. Ennek ellenére a piaci logika erősebbnek bizonyul az akadémiai normáknál.

A legnagyobb ruandai állami egyetemen tanuló Migijimana Dlaud maga is írt már esszét ruandai és burundi diákoknak, de külföldre állítólag nem dolgozik. Szerinte a piac elsősorban azokra épül, akik képesség- vagy időhiány miatt nem tudják megírni a saját munkájukat. „Ha valaki olyan országból jön, ahol az angol nyelvű oktatás nem elég színvonalas, sokkal nehezebb egy európai standardoknak megfelelő esszét megírni” – mondja.