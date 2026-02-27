A Burger King AI-eszközzel figyeli meg, mennyire barátságos az éttermi személyzet

A Burger King AI vezérelte headseteket ad a dolgozóknak, amely azt monitorozza, milyen interakciókat folytatnak a vendégekkel. A BK Assistant névre keresztelt rendszer a gyorsétteremlánc üzleteiben a munkavállalók beszélgetései alapján „barátságossági pontszámokat” állít össze – írja a BBC.

A Burger King jelenleg 500 amerikai étteremben teszteli a rendszert, de a vállalat siet leszögezni, hogy a technológia nem „beszélgetések rögzítésére vagy egyes munkavállalók értékelésére” szolgál. A „Patty” nevű, fejhallgatókba épített AI chatbot válaszol a dolgozók kérdéseire az ételek elkészítésével kapcsolatban, és jelzi azt is, ha egy termék utánpótlásra szorul.

Burger King gyorsétterem Kaliforniában Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

A gyorsétteremlánc digitális igazgatója elmondta, hogy az OpenAI által fejlesztett rendszert arra tanították, hogy felismerje a „kérem” és „köszönöm” kifejezéseket, és értékelje a személyzet barátságosságát. Az eszköz „az éttermi működés racionalizálására” lett tervezve, mivel azonban alkalmas arra is, hogy megfigyeljék vele a személyzet működését, ez vitát generált a használatával kapcsolatban. Többen dizstópikusnak nevezték ezt az eljárást és arra hívták fel a figyelmet, hogy az AI eszközök hajlamosak hibázni.

Év végéig az összes amerikai Burger King étterem hozzáférést kap a BK Assistant AI platformhoz. Eközben más gyorsétterem-láncok is elkezdték vizsgálni az AI használatát üzleteikben. A Yum Brands, amelynek láncai közé tartozik a Taco Bell és a Pizza Hut, tavaly jelentette be, hogy partnerségre lépett a chipgyártó óriás Nvidia-val, hogy AI-eszközöket fejlesszenek az éttermeik számára.

