Ki dönti el, hogy mennyit egyen és aludjon egy óvodás?

Az utóbbi években az óvodai nevelésben egyre gyakrabban kerül előtérbe a gyermekek autonómiája. A modern pedagógiai irányzatok hangsúlyozzák a gyermekek szükségleteinek figyelembevételét és a döntési lehetőségek biztosítását. Ugyanakkor a mindennapi gyakorlat sokszor még mindig a hagyományos struktúrákra épül: az ebédidő adott, a pihenési idő kötelező, a csoport pedig egyszerre eszik, és egyszerre alszik. A legtöbb intézményben a pihenési idő egyet jelent a fekvéssel, alternatív megoldások csak kevés helyen léteznek.

De vajon hogyan látják ezt a különböző érintettek?

A pedagógusok dilemmája

Az óvodapedagógusok nap mint nap több gyermek szükségleteit próbálják összehangolni. Egy csoportban gyakran 20–25 kisgyermek van, különböző temperamentummal, háttérrel és igényekkel. Ebben a helyzetben az egységes szabályok sokszor a működés alapfeltételei.

A pihenőidő például logisztikai kérdés is. Ha néhány gyermek nem szeretne aludni, mit tegyen addig? Hogyan lehet biztosítani a nyugalmat azoknak, akiknek valóban szükségük van a délutáni alvásra? Hasonló kérdések merülnek fel az étkezésnél: mennyire ösztönözhető a gyermek arra, hogy megkóstoljon valamit, amit nem szeretne?

Sok pedagógus számára a legnagyobb kihívás, hogy megtalálja az egyensúlyt a csoport működése és az egyéni igények között. Az elv sokszor világos – figyeljünk a gyermekre –, de a gyakorlatban ez nem mindig könnyen megvalósítható. Ezen felül a legtöbb pedagógus a pihenőidő alatt végzi a kötelezően végzendő dokumentáció egy részét, mivel ilyenkor adottak a körülmények.

A szülők nézőpontja

A szülők elvárásai is jelentősen változtak az elmúlt évtizedekben. A korábbi generációk gyakran magától értetődőnek vették az óvoda szabályrendszerét: ha ott alvásidő van, akkor a gyermek alszik; ha ebéd van, akkor eszik.

A mai szülők közül azonban sokan tudatosabban közelítenek a gyermekneveléshez. Egyre több szó esik a gyermekek határairól, választási lehetőségeiről és érzelmi biztonságáról. Nem ritka, hogy egy szülő azt mondja: a gyermekem otthon már nem alszik délután, nincs ekkora alvásigénye, ezért az óvodában sem szeretném, ha erre kényszerítenék. Egy 2023-as áttekintő tanulmány szerint a gyerekek szabadban töltött ideje az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaesett, részben a növekvő képernyőhasználat miatt. Ez kihatással van a gyerekek alvásigényére: kevesebb mozgás és levegőn töltött idő alacsonyabb alvásigényhez vezet.

Ez azonban új feszültségeket is hozhat az óvoda és a család kapcsolatában. A pedagógusok gyakran úgy érzik, hogy a szülők elvárásai nehezen illeszthetők a csoport működéséhez, míg a szülők néha azt tapasztalják, hogy a gyermek egyéni szükségletei háttérbe szorulnak.

A gyermekek szemszögéből

A legfontosabb kérdés talán mégis az, hogy miként élik meg mindezt a gyerekek.

A kisgyermekek már egészen korán képesek jelezni saját szükségleteiket. Tudják, mikor éhesek, mikor fáradtak, és azt is, ha éppen nem szeretnének aludni. Ugyanakkor még tanulják a szabályokhoz való alkalmazkodást és a közösségi működést.

Ha egy gyermeknek kötelező végigfeküdnie a pihenőidőt, amikor nem fáradt, az frusztráló élmény lehet, és jelentős önszabályozást, erőfeszítést, koncentrációt igényel, hiszen ez alatt a 2-2,5 óra alatt a gyermek nem kelhet fel. Ugyanígy az étkezésnél is nehézséget okozhat, ha a gyermek nem dönthet arról, hogy miből és mennyit szeretne megenni vagy megkóstolni.

A gyermekek önrendelkezése nem azt jelenti, hogy mindenben ők döntenek. Inkább arról szól, hogy bizonyos keretek között lehetőségük van választani, és a felnőttek figyelembe veszik a jelzéseiket. A gyermekeknek ugyanis joguk van az őt érintő kérdésekben döntést hozni, ezen jogukat az 1989-ben kelt, a Gyermek jogairól szóló egyezmény is rögzíti. Az egyezmény 12. cikke kimondja, hogy a gyermeknek joga van szabadon kifejezni véleményét minden őt érintő kérdésben, és ezt a véleményt életkorának és érettségének megfelelően figyelembe kell venni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyermek nem pusztán a felnőttek döntéseinek passzív elszenvedője, hanem aktív résztvevője lehet azoknak a folyamatoknak, amelyek saját mindennapjait, jólétét és fejlődését érintik. Ide tartozik az étkezés és alvás kérdése is.

Generációs különbségek

A témával kapcsolatos viták mögött gyakran generációs különbségek húzódnak meg. A korábbi nevelési minták sokszor a fegyelemre és az alkalmazkodásra helyezték a hangsúlyt. Az óvodai struktúrák ennek megfelelően alakultak ki 30-50 évvel ezelőtt (közös étkezések, közös alvás, egységes napirend), és az alvás és az étkezés struktúráján igen keveset változtattak azóta.

Az újabb pedagógiai és pszichológiai megközelítések viszont egyre inkább a gyermekközpontúságot hangsúlyozzák. A kérdés ma már nem csupán az, hogy mi működik egy csoportban, hanem az is, hogy mi szolgálja leginkább a gyermekek fejlődését és jóllétét.

Ez a szemléletváltás azonban időt igényel. A pedagógusok képzése, az intézményi szabályok és a szülői elvárások nem mindig változnak azonos ütemben.

Van-e közös út?

Az evés és az alvás kérdése elsőre apróságnak tűnhet, mégis sokat elárul arról, hogyan gondolkodunk a gyermekekről, a nevelésről és a közösségi együttélésről.

Lehet-e rugalmasabb pihenőidőt kialakítani? Hogyan lehet támogatni a gyermekeket abban, hogy megismerjék saját testük jelzéseit? Milyen keretek között valósítható meg a gyermekek nagyobb önrendelkezése úgy, hogy közben az óvodai közösség is működőképes maradjon?

Ezekre a kérdésekre nincs egyetlen, minden helyzetben érvényes válasz. Éppen ezért különösen fontos, hogy minél több tapasztalat és nézőpont jelenjen meg a témában.

Ossza meg a véleményét!

Egy kutatás keretében jelenleg azt vizsgálom, hogyan jelenik meg az önrendelkezés kérdése az óvodákban az étkezés és a pihenőidő kapcsán. A cél, hogy jobban megértsük a pedagógusok, a szülők és más érintettek tapasztalatait, valamint felhívjuk a figyelmet az óvodáskorú gyermekek önrendelkezésére. Ez ugyanis olyan terület, amellyel a jelenkori magyar óvodapedagógiai kutatások viszonylag kevéssé foglalkoznak, különösen az óvodai mindennapok konkrét helyzeteiben, például az étkezésre vagy a pihenőidőre vonatkozó gyermeki döntési lehetőségek tekintetében.

Ha ön óvodás vagy kisiskolás korú gyermeket nevelő szülő vagy óvodapedagógus, nagy segítséget jelentene, ha megosztaná a véleményét.

A kérdőív itt érhető el, kitöltése mindössze néhány percet vesz igénybe, és teljesen anonim.

Minél több válasz érkezik, annál pontosabb képet kaphatunk arról, hogyan működik a gyakorlatban az önrendelkezés az óvodákban, és hogy milyen irányba lenne érdemes fejlődni a jövőben. A gyermekek mindennapjai az óvodában alapvetően meghatározzák későbbi élményeiket a közösségről, a tanulásról és saját határaikról. Ezért különösen fontos, hogy ezekről a kérdésekről közösen gondolkodjunk.

A szerző az Óvó néni Nyugaton blog írója, demokratikus nevelési elveket képviselő óvodapedagógus.