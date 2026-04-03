Mi történik, ha AI-másolatot készítenek 8 milliárd emberről, és összeeresztik őket egy világszimulációban?

„Az emberi viselkedés szimulálása korunk egyik legfontosabb és technikailag legnehezebben megoldható problémája” – írta február 12-én az X-en Joon Sung Park, a Stanford Egyetem AI-kutatója. Ez akár egy már-már megszokottá vált, a mesterséges intelligencia gyors fejlődésére reflektáló, de pusztán filozofikus közösségimédia-poszt is lehetett volna, de a bejegyzés valójában azért született, hogy Park bejelentse: össze is gyűjtöttek 100 millió dollárt a techipar neves befektetőitől és tudósaitól, hogy nekilássanak valós közösségek nagy léptékű szimulációjának. Az így született, Simile AI nevű startup célja, hogy emberek digitális ikreiként funkcionáló AI-ágenseket hozzon létre, azokat egyfajta videójáték-szerű környezetbe helyezze, és az egymás közti interakcióik és döntéseik alapján pontosan modellezni tudja a különböző társadalmi folyamatokat, piaci trendeket, vagy akár a politikai döntések, járványok, természeti katasztrófák hatásait.

Egy városnyi digitális iker a Simile AI videójában Forrás: Simile AI

Ez az elképzelés már évszázadok óta foglalkoztatja a kor aktuális tudományágainak képviselőit. Az AI alapjaitól nem is olyan távol álló statisztika és valószínűségszámítás területén nagyot alkotó francia polihisztor, Pierre-Simon Laplace már az 1800-as évek elején felvetette, hogy ha ismernénk az univerzum minden atomjának pontos helyzetét és a rájuk ható erőket, akkor abból nemcsak a múltat, de a jövőt is meg lehetne mondani. Hasonló logikára épül Isaac Asimov Alapítvány-trilógiájának központi eleme, a pszichohistória nevű kitalált tudományág, amely szerint az emberek viselkedése – a részecskék mozgásához hasonlóan – statisztikai módszerekkel kiszámítható. Újabb bő fél évszázad kellett hozzá, hogy ezt a gyakorlatba is átültessék: a történelemdinamika tudományterületét megalkotó orosz-amerikai Peter Turchin 2010-ben megjósolta, hogy a 2020-as évekre felfordul a nyugati világ, amit elsősorban a túl nagyra duzzadt politikai-gazdasági elit és az általános életkörülmények romlásának jelenségével magyarázott, és ehhez a társadalom és a gazdaság ciklikusságának matematikai-statisztikai elemzésére támaszkodott.