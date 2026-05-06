A HungaroMet összesítése alapján 2026 áprilisában az ilyenkor megszokott csapadékmennyiség alig tizede hullott le Magyarország területén. A 4 milliméteres országos átlag azt is jelenti, hogy a beérkezett adatok alapján kilenc olyan automata állomás is akadt, ahol egyáltalán nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Így semmiféle csapadék nem esett Encsen, Püspökszilágyon, Budapest egy részén, Jászapátiban és a Kékestetőn. A meteorológiai szolgálat szerint az idei volt az egyik legszárazabb április 1901 óta.

A 2026 áprilisi csapadékmennyiség a klimatológiai átlag és a friss mérések szerint Fotó: HungaroMet

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság számításai szerint csapadékhiány mértéke 2026. április 30-ra elérte a 462 millimétert!

„Bár a héten némi enyhülés érkezik, több jel szerint nyárra a 2022-esnél is durvább kiszáradással kell számolni” – olvasható a Válasz Online keddi összeállításában, amely szerint a baj nem azért nagy, mert idén korábban jött az aszály, hanem mert még tart a tavalyi, sőt az azelőtti évek szárazságainak hatásai is halmozódnak. A lap kérésére Szabó Péter éghajlatkutató térképre tette a Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálat modellje szerint az elmúlt hat évben a talaj felső 10-20 centiméteres rétegében detektált szárazságot.

Fotó: Szabó Péter/ Válasz Online

A kutató szerint „minden jel szerint beléptünk a szárazságok új korába, amikor nem egy-egy vízhiányos évszakot kell önmagában elemezni, mivel több éves aszályhalmozódással állunk szemben”.