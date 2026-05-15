A NASA Psyche űrszondája a Marshoz közel suhan el egy fémben gazdag aszteroida felé

A Psyche nevű űrszonda az értékes fémeket tartalmazó, 16 Psyche (röviden: Psyche) aszteroida felé tart, ami a fő kisbolygóövben, a Mars és a Jupiter között található. Az űrszonda az elrepüléskor körülbelül 4500 kilométerre közelíti meg a vörös bolygót pénteken, hogy a 280 km átmérőjű Psyche aszteroida felé módosítsa pályáját. A NASA az űrszondát 2023 októberében indította útjára, és várhatóan 2029-ben áll pályára az objektum körül: a 16 Psyche közeli vizsgálata azért fontos, mert a feltételezések szerint a korai Naprendszerből származó olyan égitest, amelyből bolygók formálódtak.

Az objektum külső rétege a több millió évnyi ütközéstől lecsupaszult, így felszínre került a nikkel-vas összetételű belső mag, ami a kőzetbolygók esetében általában rejtett marad. „Jelenleg pontosan a tervezett pályán haladunk az elrepüléshez, és már beprogramoztunk a repülési számítógépbe mindazt, amit az űreszköz május folyamán végre fog hajtani ” – nyilatkozta Sarah Bairstow, a Psyche küldetés tervezési vezetője a NASA dél-kaliforniai Sugárhajtású Laboratóriumából (JPL) a NASA egyik közleményében. A vörös bolygó melletti közeli elhaladásnak nemcsak a bolygó gravitációjának felhasználása a célja, hanem hogy a Psyche űrszonda kalibrálja és tesztelje a műszereit, amiket a fő aszteroidaövbe érkezve fog használni.

Miután az űrszonda 2026-ban gravitációs manőverrel elhalad a Mars mellett, az űreszköz spirálpályán halad tovább a 16 Psyche aszteroida felé, és 2029-ben pályára áll a szokatlan, fémben gazdag égitest körül. Grafika: NASA

A kutatócsoport szerint a Psyche űrszonda akár egy halvány porgyűrűt azaz tóruszt is megfigyelhet a Mars körül, ami a vörös bolygó két holdjának – a Phobos és a Deimos – felszínéről származó úgynevezett mikrometeoritok becsapódásai miatt jött létre. Ráadásul ez a jelenség az aszteroidaszonda műszerei számára jól láthatóvá válik a Nap, a Psyche és a Mars együttállása miatt.

