A Nobel-díjas Krausz Ferenc nyílt levélben magyarázza közpénz milliárdokból létrehozott alapítványa bizonyítványát

„Rövid működésünk alatt sikerült bevonzanunk Roska Botond professzor urat, a jelenleg Svájcban dolgozó világhírű kutatót, valamint további, külföldön dolgozó tudósokkal folytatunk előrehaladott egyeztetéseket. Investigator programunk iránt számos külföldön dolgozó ERC-pályázatnyertes kutató érdeklődik. Elértük mindezt néhány hónappal indulásunk óta. Elindítottunk egy folyamatot, amire a meglévő kutatási ökoszisztéma évtizedeken át nem volt képes” – fogalmaz Magyar Péter miniszterelnöknek címzett hétfői nyílt levelében Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A korábbi kulturális és innovációs tárca jelentős apanázsával közérdekű vagyonkezelő alapítványként (kekva) tavaly létrehozott, sikeres tehetséggondozó programok támogatásával is megbízott Élvonallal az Orbán-kormány az április 12-i választási veresége előtt két hónappal kötött, a 2026 és 2030 közötti időszakban folyósítandó 261,7 milliárd forintos támogatásról szóló keretszerződést.

A május közepén beiktatott Tisza-kormány azonban az első intézkedéseinek egyikeként felbontotta a kontraktust a budapesti Infoparkban Frontiers Campus néven kutatóközpont-beruházást indító alapítvánnyal. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter magyarázata szerint a konstrukció „egy olyan logikára épül, amelyet a magyar felsőoktatás KEKVA-modelljénél már megismertünk: közvagyon és közfeladat kiszervezése alapítványi formába, hosszú távú szerződésekkel, erős politikai időzítéssel, korlátozott demokratikus kontrollal”.

Jobbra Orbán Viktor, balra mellette Krausz Ferenc a Frontiers Campus kutatóközpont alapkőletételi ünnepségén Budapesten 2026. március 31-én Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Krausz úgy kezdi levelét, tudatában voltak annak, „hogy az új kormány nehéz helyzetben veszi át az ország irányítását. Következésképp arra is fel voltunk készülve, hogy az előző kormány által kilátásba helyezett források – bármennyire is indokolhatóak szakmai szempontból – korrekcióra szorulhatnak”. Állítása szerint ők csak a közösségi médiából értesültek arról, hogy a kormány felbontja a szerződésüket, „valamint arról is, hogy »párhuzamos rendszerekre« nincs szükség. Meggyőződésünk nekünk is, hogy Magyarországnak valóban nem párhuzamos rendszerekre, hanem egymást erősítő, együttműködésre épülő tudományos megoldásokra van szüksége”. Krausz szerint „az Élvonal pontosan ezt kívánja szolgálni”.

„Teljes mértékben egyetértünk azzal is, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatónak, ellenőrizhetőnek és elszámoltathatónak kell lennie. Ezúton szeretném kérni szervezetünk teljes körű, minden részletre kiterjedő átvilágítását. Örömmel várjuk az új kormány javaslatait arra vonatkozóan is, hogy milyen működési forma biztosíthatja egyszerre az átlátható közpolitikai kontrollt és a tudományos szabadság érvényesülését”

– fogalmaz a Nobel-díjas fizikus, aki záró sorai szerint szeretné megérni, „hogy Magyarország egyszer olyan ország legyen, ahol az emberek nyíltan - bármilyen ügyben - ki merjék mondani, ha valakit, vagy valamit támogatnak”.