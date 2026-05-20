A csernobili vadállatok köszönik szépen, jól vannak

Negyven évvel a történelem egyik legsúlyosabb nukleáris katasztrófája után a csernobili 30 km-es zónában az élet nem állt meg, sőt az emberek által elhagyott, erősen sugárszennyezett terület valóságos vadvilági paradicsommá alakult.

Svitlana Kudrenko ökológus, a freiburgi Albert Ludwig Egyetem kutatója és csapata 2020–2021-ben vadkamerákat telepített Észak-Ukrajna mintegy 60 ezer négyzetkilométernyi területére – a csernobili rezervátumra, négy közeli természetvédelmi területre, két természeti parkra és a környező, védelem alatt nem álló övezetekre. Ezeken a területeken összesen 13 nagyvadfaj jelenlétét dokumentálták, köztük Przsevalszkij-lovakat, jávorszarvasokat, eurázsiai hiúzokat, farkasokat, barna medvéket és vaddisznókat.

Przsevalszkij-lovak a 30 km-es zónában Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

A kutatók azt találták, hogy az állatfajok sokfélesége, előfordulási sűrűsége és detektálási gyakorisága messze a legmagasabb a 30 km-es zóna és a szomszédos Drevljanszki Természetvédelmi Terület által alkotott összefüggő területen. Ez a két védett terület az egyetlen, amelyik egymással közvetlen kapcsolatban áll, és úgy tűnik, ez elegendően nagy, összefüggő élőhelyet biztosít ahhoz, hogy akár a legtöbb területet igénylő nagyvadak is hosszú távon fennmaradhassanak.

A kutatók különösen érdekes megfigyelést tettek a jávorszarvasokkal kapcsolatban: ezek az állatok rendkívül érzékenyek az emberi jelenlétre, és a területre belépő kutatók nyomán szinte azonnal csökkent az előfordulásuk. Ebből az is leszűrhető, hogy nem a sugárzás hiánya, hanem az emberek hiánya az, ami igazán számít. A vizsgálat szándékosan nem foglalkozott a radioaktivitás esetleges élettani hatásaival, célja kizárólag annak feltérképezése volt, hogy mi történik, ha az ember kivonul egy területről, és a természet visszaveheti azt.

Az eredmények erős érvet szolgáltatnak a természetvédelmi területek fenntartása és bővítése mellett: ahol az emberek zavaró jelenléte minimálisra csökken és a védett területek összefüggő hálózatot alkotnak, az élővilág még a legellenségesebb körülmények között is képes talpra állni. A kutatás folytatása egyelőre várat magára, a 2022-es orosz invázió óta ugyanis a területet még nehezebb megközelíteni.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: