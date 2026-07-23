Az evolúció titkos fegyvere: a nagymama

Az ember különleges helyet foglal el az emlősök között: a nők hosszú évtizedeket élhetnek a szaporodóképességük megszűnése után. Ez első pillantásra nehezen egyeztethető össze az evolúció alaplogikájával, amely szerint a természet a sikeres szaporodást részesíti előnyben. Az egyik legismertebb magyarázat a nagymama-hipotézis, amely szerint az idősebb nők az unokák gondozásával és a családjuk segítésével közvetve növelik saját genetikai sikerüket. A Darwin démonai legújabb adásában azt vizsgáljuk, milyen bizonyítékok támasztják alá ezt az elképzelést, és mennyiben változtatja meg az evolúcióról alkotott képünket.

Darwinista podcastsorozatukban Kun Ádám evolúcióbiológus, az ELTE TTK Biológiai Intézetének docense, állandó szerzőnk és Mandl Péter orvos, a Bécsi Orvostudományi Egyetem kutatója kalauzol minket az élettudományok világában. A moderátor Nyári Gábor volt.

Miért élnek a nők évtizedekig a menopauza után, ha az evolúció látszólag csak a szaporodást jutalmazza?

Tényleg a nagymamák tették sikeressé az emberi evolúciót?

Valóban nem a gyerekek száma, hanem az unokák túlélése számít az evolúcióban?

Át kell-e értelmeznünk Darwin klasszikus elképzeléseit?

Létezik-e nagypapa-hipotézis is?

Hallgasd alább:

Az első adásban azt vizsgáltuk, hogy vajon hogyan dől el, hogy férfiak vagy nők leszünk, a másodikban, hogy ugyan mitől és hogyan repülnek egyes állatok, a harmadikban, hogy milyen nemi determinációk működnek az állat- és növényvilágban, a negyedikben, hogy milyen autoimmun betegségeket gyógyít a reumatológus, az ötödikben, hogy hogyan definiáljuk az életet, a hatodikban hogy mi mindennel foglalkozik egy evolúcióbiológus, a hetedikben, hogy a homoszexualitás az állatvilágban gyakran előforduló, nem természetellenes és nem patológiás viselkedés, a nyolcadikban a krónikus betegségeket és a leggyakoribb halálozási okokat, a kilencedikben a hibrideket, a tizedikben az emberi evolúció gyorsuló ütemét, a tizenegyedikben, hogy mennyi C-vitamint szedjünk, és egyáltalán miért kell védeni a szervezetünket az oxigéntől, a tizenkettedikben az antibiotikumokat és a nekik ellenálló szuperbaktériumokat, a tizenharmadikban a születéskori nemarányokat és Jordan Peterson egyik felkapott elméletét, a tizennegyedikben az emberi bőr színét, a tizenötödikben a csupasz bőr, a maratonfutás és az emberré válás kapcsolatát, a tizenhatodikban az emberi szaglást, a tizenhetedikben, hogy csodaszer-e a D-vitamin, a tizennyolcadikban a betegségek neveit, a tizenkilencedikben az állati és emberi látást, a huszadikban a gyógyszerek hatásának bizonyítását, a huszonegyedikben a saját mikrobiomunk manipulációs képességeit.