Előfizetésesek lesznek a Meta okosszemüvegének bizonyos funkciói

A vállalat a súgóoldalain közölte szerdán, hogy a felhasználóknak a 19,99 dolláros Meta One Premium előfizetésre lesz szükségük a Ray-Ban, Oakley vagy Meta márkájú okosszemüvegek bizonyos funkcióinak használatához – írja a Wired. Bár a szemüveg előfizetés nélkül is használható, olyan alkalmazások, mint a beszélgetés fókusz funkció korlátozottabb formában érhető el az ingyenes szolgáltatással, mint az előfizetésessel. A Meta hivatalos oldalán az olvasható, hogy ez a funkció egyelőre csak bizonyos országokban használható: így Európában Írországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Svédországban, Dániában, Norvégiában, Hollandiában és Finnországban lehet előfizetni rá.

A beszélgetés fókusz lényege, hogy zajos környezetben felhangosítja annak az embernek a hangját, akivel a felhasználó telefonál: ez a funkciók előfizetés nélkül havonta háromórás, előfizetéssel pedig 15 órás limittel érhető el Illetve szintén ebbe az előfizetési csomagba tartozik az okosszemüvegekre specializálódott ügyfélszolgálat elérésének lehetősége is. Ugyanakkor a Meta egyik szóvivője a Wirednek azt nyilatkozta, hogy az előfizetéses rendszer „nem AI-használati korlát. El fogjuk kezdeni új, opcionális előfizetési csomagok tesztelését, amelyek még több prémium funkciót és fejlett képességet kínálnak azoknak, akik többet szeretnének kihozni alkalmazásainkból és AI-szemüvegeinkből.”

A Meta szerint a felhasználóik túlnyomó többsége nem lépi túl a beszélgetés fókusz ingyenes havi időkeretét, de a vállalat azt állította, hogy a visszajelzések alapján fogja módosítani a jelenlegi és a jövőbeli funkciók használati korlátait is. Ugyanakkor az előfizetéses rendszer hátulütője, hogy olyan versenytársak lépnek színre, mint a Google, ami még idén bemutatja a saját fejlesztésű okosszemüvegét, és a Metánál előfizetésért elérhető funkciókat saját termékében ingyen fogja kínálni. Azonban a Google-nél sincs minden ingyen: például a Google Gemini chatbot kibővített funkcióiért és a Google Home hangszórón a beszélgetésszerűbb élményért kialakított Gemini Live használatáért Google Home Premium előfizetés szükséges.