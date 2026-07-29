Mihályi Péter: Az Orbán-rendszer gazdaságilag eleve kudarcra volt ítélve

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Egyre kevésbé az a kérdés, hogy milyen volt az Orbán-rendszer, hanem az, hogy mi marad belőle a rendszerváltás után. Gyökeresen átalakult a magyar gazdaság 2010 és 2026 között, vagy a NER csak megpróbálta újraosztani a meglévő erőforrásokat? Mi történik azokkal a gazdasági szereplőkkel, akik az elmúlt két évtizedben emelkedtek fel? Milyen gyorsan lehet helyreállítani Magyarország nyugati beágyazottságát, és egyáltalán ugyanabba a világba térhetünk-e vissza, amelyet tizenhat éve elhagytunk?

Mihályi Péter közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa a Qubit stúdiójában a világhírű szociológussal, Szelényi Ivánnal közösen írt Varieties of Post-Communist Capitalism (Brill, 2019) című könyvét tartja a kezében. Fotó: Tóth András / Qubit

Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a Dollárpapa legújabb adásában. Vendégünk Mihályi Péter közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, aki évtizedek óta kutatja a magyar gazdaság szerkezetét, az állam szerepét és a rendszerváltások gazdasági következményeit. Mihályi korábban azt állította, hogy a Fidesz gazdaságátalakítása mögött az elitcserére tett kísérlet állt, de a kísérlet elbukott, és hogy magyar gazdaság alapvető szerkezete kevésbé alakult át, mint azt sokan gondolják.

Most arra voltunk kíváncsiak, hogy fenntartható-e ez az állítás, mennyire formálta át valójában a NER a magyar gazdaságot, és hogy a kormányváltás után mi változhat meg gyorsan, és van-e olyan, ami már visszafordíthatatlanul beépült a magyar gazdaság működésébe. Beszélünk Magyarország nyugati reintegrációjáról, az euró bevezetésének fontosságáról, a költségvetési fegyelemről és még a munkaerőpiaci kihívásokról is. Végül pedig megpróbálunk előretekinteni. Vajon milyen ország leszünk tíz vagy húsz év múlva?

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