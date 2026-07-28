Történelmi erdőtüzek tombolnak Franciaországban és Spanyolországban, miközben újabb hőhullám várható Európában

A múlt héten kezdődött tűzvészek a franciaországi Bordeaux és a spanyolországi Madrid közelében pusztítanak, és összesen már több mint 300 ezer embert kényszerítettek otthonaik elhagyására. A tűz Franciaország borvidékén már 420 négyzetkilométert tarolt le, ami körülbelül Párizs területének négyszeresét jelenti. Emmanuel Macron francia elnök a délnyugat-franciaországi tűzoltási művelet koordinációs központjában tett látogatásakor a sajtónak elmondta, hogy a második világháború óta ez a legsúlyosabb tűzkatasztrófa az országban. A francia tűzoltók hétfőn megállították a tűz további előretörését, mielőtt az elérte volna Bordeaux városát.

A tűz számos fontos katonai és ipari létesítményt is fenyeget, és a katasztrófa elhárításában jelenleg is mintegy 2 500 tűzoltó, 1 500 katona, valamint 1 200 rendőr és csendőr vesz részt. Ugyanakkor az érintett Gironde megyei hatóságok képviselője, Jean Luc Gleyze a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy nincsenek elegen a tűzvész hatékony megállításához. Spanyolországban Madrid és Valencia régióiban tombol az erdőtűz, és a Madridtól nyugatra fekvő Ávila dombos vidékén eddig 500 négyzetkilométernyi, azaz Barcelona ötszörösének megfelelő területet perzselt fel. Spanyolországban idén eddig 1530 négyzetkilométernyi terület égett le összesen, ami hatszor nagyobb területet jelent, mint tavaly - idézi az NPR Sara Aagesen, spanyol ökológiai minisztert.

Erdőtűz terjedése Spanyolországban, július 27-én Grafika: BBC

Ennek a hatalmas méretű erdőtűznek az oka a nedves időjárás száraz időjárásba történő hirtelen, átmenet nélküli változása a kutatók szerint, ami az éghajlatváltozás sajátossága. „2026 nyara Európa egyik legjelentősebb hőhullámos- és aszályos időszakává vált az elmúlt évekhez képest” – közölték a World Weather Attribution kutatói. A tüzek magas füstoszlopokat és úgynevezett tűzfelhőket is létrehoznak, amelyek erős szeleket és villámcsapásokat is előidéznek, ezzel gyorsítva a tűz terjedését. Az erdőtüzekkel leggyakrabban érintett terület az Egyesült Államok nyugati részén fekvő Kalifornia, ahol az USA tűzvészeinek aránytalanul nagy része koncentrálódik: itt szintén az egyre magasabb hőmérséklet és alacsony páratartalom felelős a természeti katasztrófákért.