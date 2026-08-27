Péntek hajnalban szinte teljes holdfogyatkozást láthatunk az égen

Péntek hajnalban az idei év utolsó fogyatkozását láthatjuk az égbolton: a telihold olyan mélyen merül a Föld árnyékába, hogy a maximum idején a holdkorongnak már csak egy keskeny sávja marad megvilágítva. A NASA számítása szerint a holdátmérő 93 százaléka kerül a teljes árnyékba, a látható holdfelszínnek pedig nagyjából 96 százaléka. Ez épp csak elmarad a teljes fogyatkozástól, ezért a „vérhold” kifejezés most nem indokolt – bár az árnyékba került rész így is rézvörös, narancsos színt vesz fel. Ennek oka ugyanaz, mint egy teljes holdfogyatkozás esetén: a Föld légkörének peremén megtörő napfény vörös komponense bejut az árnyékba – a Holdról nézve ilyenkor a sötét Földet a teljes kerületén vörösen izzó napkelték és napnyugták gyűrűje venné körül.

Magyarországról azonban a jelenségnek csak az első felét lehet majd látni: a félárnyékos szakasz 3 óra 23 perc körül kezdődik, de a gyenge kontraszt miatt az első jelét halvány, szürkésbarnás homály formájában csak 4 óra tájékán lehet majd észrevenni. A látványos, teljes árnyékos szakasz 4:33-kor indul, a fogyatkozás globális maximuma viszont magyar idő szerint csak 6 óra után 12-13 perccel következik be, és Budapestről nézve akkorra a Hold már lenyugodott, 6:02-kor. Vagyis itthon háromszoros versenyfutás zajlik a fogyatkozás mélyülése, a hajnali világosodás és a holdnyugta között.

E.T. inspirálta fotó a törökországi Vanban a 2018-as vérhold idején Fotó: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency

A Svábhegyi Csillagvizsgáló becslése szerint a legszebb pillanat 5 óra 20 perc körül várható, amikor a holdkorong több mint felét fedi az árnyék, és az egész narancsos-vöröses színben ül alacsonyan a nyugati égen. Nyugat-Magyarországon 6 óra után is érdemes még figyelni, keleten viszont hamarabb tűnik el a Hold.

A megfigyeléshez nem kell semmilyen védőfelszerelés, hiszen a napfogyatkozással ellentétben a holdfogyatkozás szabad szemmel teljesen biztonságosan nézhető, viszont tiszta nyugati-délnyugati horizontra lesz szükség, és lehetőleg magasabban fekvő pontról érdemes nézni, mert a jelenség végig a látóhatár közelében zajlik. Távcsővel természetesen sokkal jobban kivehetők a színárnyalatok, fotózáshoz pedig teleobjektív ajánlott: a Hold alacsony helyzete miatt ráadásul pont most lehet jó kompozíciókat készíteni úgy, hogy egy templomtorony, fasor vagy városi sziluett is beleférjen a képbe.

Aki erről most lemarad, annak viszonylag sokáig kell várnia a következő lehetőségre: a legközelebbi, Magyarországról is látható részleges holdfogyatkozás 2028 januárjában lesz, teljes holdfogyatkozás pedig 2028 legvégén.

Nemrég teljes napfogyatkozás is volt, amiről több cikket is írtunk: