97 millió forintot ajánlottatok fel a 444, a Qubit és a Lakmusz kiadóját támogató alapítványnak adótok 1 százalékával

A Magyar Jeti Zrt. kiadványainak olvasói idén először ajánlhatták fel személyi jövedelemadójuk 1 százalékát lapjaink munkájának és működésének támogatására. Az egyszázalékszezonban a 444 és a Qubit is kampányolt, a NAV közlése szerint a Mérték Médiaelemző Műhely Alapítvánnyal közösen létrehozott Alapítvány a Tájékozott és Szabad Nyilvánosságért javára 6571 ember összesen 97 378 904 forintot ajánlott fel.

Szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki minket választott, a felajánlások mindhárom lapunk – a 444, a Qubit és a Lakmusz – működését segítik. A szabad média az olvasók támogatásával tudja biztosítani igazán független működését, ezért hálásak vagyunk azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk egy százalékával is hozzájárultak ehhez.

Az így befolyt összeg lehetőséget teremt arra, hogy még több, még jobb, fontos és izgalmas anyag születhessen lapjainkban. A Qubiten folytatjuk a tudományos, technológiai és gazdasági témák alapos, sokrétű feldolgozását, újságíróink és szakértő vendégszerzőink cikkei mellett egyre gyakrabban videós vagy podcast formában is. Ahhoz, hogy ezt továbbra is a tőlünk elvárt magas szinten tudjuk folytatni, minden olvasói támogatás nagy segítséget jelent, ezért köszönjük mindenkinek, aki előfizet a Qubit+-ra, és hálásak vagyunk az adó 1 százalékok felajánlásáért is.