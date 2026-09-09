Drog, nyomor, flakonozás: szociális és közbiztonsági válság Budapest utcáin

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A nyáron több budapesti kerületből is drámai hírek érkeztek arról, hogy jelentősen romlott a lakók biztonságérzete a flakonozás, a droghasználat és az utcai hajléktalanság miatt. Budapest utcáin egyszerre ér össze a szociális és a közbiztonsági válság: a lakhatási gondok, a mentális betegségek, a gyermekvédelmi rendszer problémái és a közterületeken megjelenő konfliktusok egyre nehezebben választhatók el egymástól. A napokban Magyar Péter miniszterelnök meg is ígérte, hogy felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, miközben a kormány a gyermekvédelmi rendszer és a pszichiátriai ellátás újragondolására is készül.

Győri Péter közgazdász-szociológus, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke Fotó: Tóth András / Qubit

Győri Péter közgazdász-szociológus, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke több mint négy évtizede foglalkozik szegénységgel, lakhatással, hajléktalansággal és szociálpolitikával. Volt a Fővárosi Önkormányzat képviselője, Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságának elnöke, és hosszú éveken át dolgozott a Budapesti Módszertani Szociális Központban is. Most a Qubit podcastjában arról kérdeztük, hogy mi történik épp Budapest utcáin és közterein, hogyan alakítja mindezt az önkormányzati és állami szociálpolitika, milyen politikai konfliktusok húzódnak a közterületi viták mögött, és mit kellene másképp csinálni ahhoz, hogy Budapest egyszerre legyen biztonságosabb és élhetőbb azok számára is, akik félnek az utcán megjelenő problémáktól, és azok számára is, akiknek az utca az otthonuk.

Valóban sokat romlott Budapesten a közbiztonság, vagy inkább csak a közérzet változott meg valamiért?

Mennyiben magyarázza ezt a hajléktalanság, a gyermekvédelmi rendszer krízise, a lakhatási válság, a droghasználat vagy éppen a MOHU visszaváltási rendszere?

Miért csak azok maradtak az utcán, akik nagyon rossz mentális és pszichés állapotban vannak?

Mi történik a mintegy ezer kiskorúval, akik épp szökésben vannak a gyermekvédelmi intézményekből?

Tényleg az első pillanattól lehetett tudni, hogy a palackvisszaváltásnak ilyen hatásai is lesznek?

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