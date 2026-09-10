Ömlenek a tévéből az AI-reklámok, az ügynökségek átalakulnak, a filmesek veszélyben érzik magukat

2026 februárjában, a Super Bowl egyik reklámszünetében hirtelen két táncoló robot jelent meg a képernyőkön, hogy vodkát hirdessenek. A Svedka régi kabalafigurája, a Fembot tizenkét év után tért vissza, új társával, Brobottal együtt, ám ezúttal nem a jól megszokott számítógépes animációval (CGI), hanem mesterséges intelligenciával (AI) keltették életre a karaktereket. A márkát birtokló Sazerac az első „főként AI-jal generált országos Super Bowl-reklámjaként” harangozta be a nyugtalanító, hátborzongató képi világú anyagot. A cég marketingigazgatója szerint számítottak a negatív visszhangra, de örülnek is neki, mert ez a technológiai vita egyébként is esedékes. Meg is kapták: a közösségi médiában minden idők egyik legrosszabb Super Bowl-reklámjaként emlegették.

Az iSpot hirdetéselemző cég mérése szerint idén a 66 Super Bowl-reklám közül 15-ben, vagyis a 23 százalékában játszott szerepet valamilyen formában a mesterséges intelligencia.

Az AI-videók az elmúlt két évben óriási fejlődésen mentek keresztül; talán még mindenki emlékszik a 3-5 másodperces, szétcsúszó, a fizikai törvényekre és az emberi anatómiára is fittyet hányó videókra, amelyek 2024 körül ellepték a közösségi médiát. A technológia alig egy éve vált annyira hozzáférhetővé, hogy bárki otthon is tudott generálni AI-videókat – a Google Veo 3 modellje tavaly nyáron hozta el a fordulatot, amit ősszel az OpenAI Sora 2 modellje követett. Bár a Sora leállításával az OpenAI idén áprilisban azt jelezte, hogy a házi videógenerálásnak nincs jövője, azóta megjelent számos új modell – köztük több kínai –, amely már hanggal együtt tud jó minőségű, szerkeszthető, egyre élethűbb mozgóképes anyagot kreálni. A TikTokot fejlesztő ByteDance februárban adta ki a Seedance 2.0 nevű áttörő videós AI-modelljét, ami még Hollywoodban is pánikot keltett.

A nagyobb cégek persze már korábban megkaparintották a technológiát. 2024-ben a Coca-Cola generatív eszközökkel gyártotta újra az 1995-ös klasszikus karácsonyi reklámját. A Holidays Are Coming AI-változatának fogadtatása lesújtó volt, leggyakrabban a „lélektelen” jelzőt aggatták a reklámra, de Alex Hirsch animátor, a Rejtélyek városkája (Gravity Falls) készítője egyenesen azt írta az X-en: „A Coca-Cola azért piros, mert a munka nélkül maradó művészek véréből készült.”

Mindez a következő évben új megközelítésre késztette a céget. No, ez nem azt jelenti, hogy a 2025-ös karácsonyi reklámban elhagyták a mesterséges intelligenciát, hanem állatokkal helyettesítették az embereket, mert azokat könnyebb élethűen generálni. A cég marketingigazgatója a Wall Street Journalnek elárulta, hogy míg korábban egy évig tartott a reklám előkészítése, forgatása és animálása, addig az AI-reklám mindennel együtt egy hónap alatt elkészült. Mint mondta, a projekten ugyanúgy körülbelül százan dolgoztak, mint a korábbi, hagyományos reklámok esetében, a 70 ezer különálló AI-generált videót azonban mindössze öt promptspecialista állította elő. Az újabb kritika épp ebből fakadt: sokan azt tették szóvá, hogy a végeredmény így nagyjából ugyanannyiba került, mint egy hagyományos forgatás.

Mire használják az AI-t a magyar kreatívok?