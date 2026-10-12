Elkészült a Michelangelo kézírását utánzó új betűtípus

Ingyenesen, bárki által letölthető az a digitális betűkészlet, amelyet a Vatikán építészeti és művészettörténeti értékeinek gondozására létrehozott Szent Péter Műhely (Fabbrica di San Pietro) megbízásából az olasz Studiogusto dizájnstúdió tervezett Michelangelo Buonarroti kézírása alapján – írja a Múlt-kor történettudományi magazin.

A betűtípusnak is nevet adó Michelangelus projektben a tipográfusok tüzetesen tanulmányozták a Szent Péter Műhelyben, a Vatikáni Apostoli Levéltárban, valamint a firenzei Casa Buonarroti archívumaiban őrzött eredeti dokumentumokat, leveleket és vázlatokat. „A tervezés során nem a kézírás mechanikus másolására törekedtek, hanem a vizuális szabályszerűségek azonosítására. Elemzésnek vetették alá a formák arányait, a ritmust, a dőlésszögeket, valamint a negatív terek szerkezetét. A kutatás során a művész aláírása szolgált kiindulópontként, amelyből a szakemberek a karakterek felépítésének ismétlődő elemeit és a kézírás belső struktúráját is le tudták vezetni” – olvasható a portál hétfői cikkében.

Michelangelo eredeti szignója Forrás: Studiogusto

A Michelangelus fontkészlet a tervezői szándék szerint a legendás reneszánsz zseni életművének vetületeit tükrözi. „A kisbetűk a mindennapi levelezések és személyes jegyzetek alapján készültek, így az alkotó privát szféráját idézik meg. Ezzel szemben a nagybetűk tervezésekor a monumentális köztéri alkotások, például a római Szent Péter-bazilika kupolája vagy a Pietà formai erejét vették alapul. A betűcsalád több mint ötszáz glifát, azaz egyedi karaktert tartalmaz, és négy stílusban, normál, dőlt, félkövér, valamint félkövér dőlt változatban készült el a kortárs tipográfiai és digitális követelményeknek megfelelően” – írja a Múlt-kor.

Michelangelo életművének nagybetűs vetületei Forrás: Studiogusto

A Michelangelus betűkészlet létrehozása és publikálása része annak a digitalizációs programnak, amelyet a Vatikán a Microsoft bevonásával indított a kulturális örökség népszerűsítésére.