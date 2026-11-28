Az ősz utolsó verőfényes szombat délutánján úgy döntöttünk, hogy meglátogatjuk Kun Bélát és Münnich Ferencet. Lehet, hogy egyesek szerint ez fura programnak tűnik, de ezer éve nem voltam már a Memento Parkban (cifrábban és hivatalosabban: az Illyés Gyula után az Egy mondat a zsarnokságról szoborparkban), Budatétényen, a Gemini által festőinek mondott Tétényi-fennsík szomszédságában – amit most nem néztünk meg, el tudom képzelni, hogy néz ki egy ilyen nyár után, az ősz vége felé. A Gemininek egyébként se hiszek azóta, hogy egy pomázi talponállót azzal ajánlgatott, hogy „autentikus kisvárosi vendéglátásban” lehet ott részem, bár lehet, hogy ebben kivételesen igaza volt.

A tribün Fotó: Dippold Ádám

Voltam már régebben a szoborparkban, de őszintén szólva alig emlékeztem már Münnichre és Kun Bélára, Asztalos Jánosról nem is beszélve, de sebaj, szerintem ők se emlékeztek már rám. A park a semmi közepén van (elnézést a budatétényiektől), masszív téglakerítés övezi, a bejárat pedig már magában is egy geg: díszlet, ami mögött nincs épület, hiába a masszív oszlopok és az impozáns főbejárat. Patyomkin-kapu, szemben a betonból felhúzott integetőtribünnel, aminek a tetején a Sztálin-szobor csizmáinak hiteles másolata áll. A tribünre egyébként csak saját felelősségre lehet felmenni, hivatalosan építési területnek számít. Felmentünk, integettünk, a kutyát se érdekelte, de hát nem is ez az érdekes, hanem maga a park, ahová Budapest kommunista köztéri szobrait száműzték. Vagy nyugdíjazták, nézőpont kérdése.

A koszorú és a sótartó

A Patyomkin-kapu melletti, a kulisszafalban lévő fülkékben Lenin, illetve Marx és Engels szobrai magasodnak. Lenin alatt néhány koszorú, vörös szalagokat lenget rajtuk a szél, a Munkáspárt vitte őket oda. Marx és Engels viszont, úgy tűnik, már senkit nem érdekel: szomorúan álldogálnak a fülkéjükben, mint két hatalmas só- és borsszóró. A kiskapun belépve egy kék Trabant fogadja a látogatót, néhány raklapokból összetákolt asztal és a jegypénztár, ahol az enyhe orosz akcentussal beszélő pénztárostól másfél méternyire irtózatos hangerővel harsognak a mozgalmi dalok a kommunista és álkommunista hűtőmágnesek, kifestők és egyéb apróságok között. „Ment a hős brigádok élén sok amuri partizán”, visszhangzik a fejemben, miközben megváltom a jegyet, és különös érzés fog el: ez itt nem is egy múzeum, nem is egy szoborpark, hanem valami hülye időutazás. Az amuri partizánok nem mennek ki a fejemből, de az időutazás-érzést jelentősen erősíti, amikor elmegyek vécére, és a piszoárok mellett falra szerelt hamutálakat találok.

A kubista Marx és Engels Fotó: Dippold Ádám

Az 1993-ban átadott parknak sajátos koncepciója van: nyolcas formájú, végtelen sétányokból áll, és egy egyenes út vágja ketté (külön sétányt kaptak a felszabadulási emlékművek, a munkásmozgalmi személyiségek és a munkásmozgalmi fogalmak és események). Miután megvettük a kalauzt, természetesen nem a megfelelő sorrendben jártuk végig, amit végig lehetett járni, de ez tulajdonképpen mindegy is: az itiner így is tájékoztat arról, hogy mit látunk, és azt honnan vitték Budatétényre, de gyakran elég az is, ha az ember ránéz a szoborra. Szovjet katona dobtáras puskával felszabadít. Szovjet katona magyar paraszttal. Szovjet hősi emlékmű: nagydarab nő a kötelező pálmaággal, ami az itiner szerint itt nemcsak a békét, hanem „a mindenki által megszerezhető tudást” is jelképezi. A vaskos asszony szinte üdítő kivételnek számít a marcona szovjet katonák között – legalább pálmaág van nála, nem dobtáras géppisztoly, az is valami.

A kommunizmus asszonya Fotó: Dippold Ádám

A parkot a tervező, Eleőd Ákos építész koncepciója szerint meghatározott útvonalon kellett volna bejárni, de örök engedetlenként természetesen nem ezen indultam el – ami egyébként nem von le semmit az értékéből, ha már végtelenek ezek a sétányok, végül is teljesen mindegy, hogy az ember hol csatlakozik a végtelenhez. Összevissza azért nem érdemes haladni, és a Sztálin csizmái árnyékában című kalauzt is illik forgatni hozzá – a legtöbb esetben nincs szükség komoly műelemzésre, de bevallom, Georgij Dimitrovot például nem ismerem fel kapásból (a bolgár pártfőtitkár kapásból két szoborral is képviseltette magát a parkban), Kiss István munkásmozgalmi emlékműve előtt pedig elég tanácstalanul álltam, de a kalauzban röviden ismertetik azt is, hogy mikor, miért és ki állította az emlékművet, hogy hívta őket a pesti nép, és milyen városi legendák szóltak róluk.

Lenin kilyukadt

Ezek között meglepően szórakoztatók is akadnak: amikor 1958. áprilisában Nyikita Szergejevics Hruscsov megtekintette a Csepel Vas- és Fémműveket, szóvá tette, hogy a gyár bejáratánál nincs semmi, ami a munkába igyekvő munkásokat a kommunista ideológia nagyszerűségére emlékeztetné. Novemberre kész is lett egy ismeretlen szovjet művész Lenin-szobra, hamar fel is avatták, de a szoborparkban nem ez a szobor szerepel, Lenin ugyanis alig tíz év alatt kilyukadt. Egy lyukas Lenin márpedig nem alkalmas rá, hogy a kommunista ideológia nagyszerűségét hirdesse, így a csepeli gyárak szakemberei teljes titokban 1970-ben újraöntötték. A kalauz szerint erről akkoriban egyetlen újságcikk sem született, Csepelen mégis tudta mindenki, hogy Lenint kicserélték, még vicc is született róla: „Lenin elvtárs, hol készítette az új zakóját? Hol? Hát itt, a gyárban”. A szobrot 1990-ben távolították el a gyár bejáratától, ugyanúgy stikában, mint ahogy annak idején újraöntötték: a kalauz szerint a gyár kommunista érzelmű munkásai meg akarták akadályozni, hogy lerombolják, és egy pincében rejtették el, innen került 1997-ben a szoborparkba.

„Szevasztok, kilyukadtam!" Fotó: Dippold Ádám

Münnich csizmája

Vagy ott van Münnich Ferenc szobra, az egyetlen olyan budapesti köztéri szobor, amit az Index 2008-as cikke szerint annak rendje és módja szerint ténylegesen ledöntöttek a rendszerváltás után. Pótó János történész még legalább egy másikról tud: Csillaghegy felszabadítási emlékművét is ledöntötték, ez azonban nem a szoborparkba került, hanem új életet kezdett Bátonyterenyén, az eltüntetett Lenin-szobor talapzatán, már vörös csillag nélkül. Ifj. Szabó Istvánnak, a szobor alkotójának új fejet kellett készítenie neki, az eredetit ugyanis a ledöntés után ellopta valaki.

De vissza Münnich-hez: neki a csizmáját lopták el. A szobrot 1990. március 21-én döntötte le a Londonból hazatérő Krassó György és a Magyar Október Párt tagjai; az akcióhoz flexet béreltek, a szobrot vörös festékkel öntötték le, elment közben az áram is, de valahogy nagy nehezen csak sikerült a dolog. Kiss István szobrász semmit sem bízott a véletlenre, a szobrot alaposan rögzítették, mégis sikerült elfűrészelni – igaz, az aktivisták szimbolikusan akarták pont a csizmáknál elvágni, akár Sztálin szobrát. Miután ledöntötték, a csizmáinak nyoma veszett, ezért Münnich a szoborparkban most térdig bebetonozva látható.

Münnich a betonban Fotó: köztérkép / mapublic / CC

Ezek az alkotások nem okoznak különösebb fejtörést: emlékművek. Münnich szobra arra való, hogy Münnich és az ő nagyszerűsége jusson eszünkbe róla, Lenintől akkor is megjönne a szocializmus építéséhez a kedvünk, ha Hruscsov nem mondta volna, az emléktáblák, amikből jócskán akad a parkban, arra valók, hogy Asztalos Jánosra, Kun Bélára vagy Kreutz Róbertre emlékeztessenek, illetve az eszme fontosságára. Ez már csak az emlékmű emlékmű-jellegéből adódik, ahogyan a propagandajelleg is: Pótó szerint már magában „a köztéri szobrok tömeges megjelenése a 19. század második felében szorosan összefügg a politikai propaganda kialakulásával és terjedésével”. Nem véletlen, hogy az épülő szocializmus ennyi emlékművet épített: az üzenetet át kellett adni, a megemlékezéseknek pedig, amiket ezeknél tartottak, üzenetértéke is volt, ahogy annak is, hogy melyik köztéri szobor hova, esetleg minek a helyére kerül, vagy hogy miből készül. Sztálin 1951-ben felavatott, 1956-ban ledöntött szobrához a bronz Tisza István, Andrássy Gyula, Görgey Artúr és mások szobrainak beolvasztott anyagából készült.

A golyós

1945 után Budapestet ellepték a felszabadulási és munkásmozgalmi emlékművek. Ezek között akad egy egészen zavarba ejtő darab is a szoborparkban: Kiss István egészen sajátosan, egyetlen munkás vagy mozgalmár nélkül oldotta meg a feladatot. A mű eredetileg a hűvösvölgyi Nagy-rétet és az Úttörővasút végállomását összekötő Munkásmozgalmi sétány lezárásánál állt, akkor még talán mozgalmibb jelleggel, mint most: a szobor két kezet ábrázol, amelyek egy golyót fognak közre. A golyó eredetileg műanyagból készült, és volt rajta egy vörös csillag is, ez a „munkásmozgalom által kiharcolt eszmei és erkölcsi értékek szimbóluma” volt, amely ilyen minőségében „illeszkedik az őt féltve őrző, sátorként takaró, egyszersmind azonban adakozóan is széttáruló kemény vaskezekbe”, írta róla a művész monográfusa, Tasnádi Attila.

A kezek Fotó: Ferran Cornella / Wikimedia Commons

Ez már magában is elég kacifántosnak hangzik, hát még úgy, hogy miután 1982-ben a műanyag golyót megrongálták, lecserélték vörösgránitra, így meg már tényleg munkás legyen a talpán, akinek erről a munkásmozgalom jut az eszébe. A szobor címe persze nem hagyott kétséget afelől, hogy mit is akar ábrázolni, úgyhogy amikor a kerületek dönthettek róla, hogy mit szeretnének megtartani, és mit akarnak elbontatni, a kezeknek is menniük kellett. Pótó szerint más címmel akár még maradhatott is volna a helyén az alkotás, mondjuk kérdés, hogy ezzel ki járt volna jól – és ahogy írja, ha nem ez lett volna a címe, talán fel sem állították volna. Annyira a mű hatása alá kerültem, hogy el is felejtettem lefényképezni, ezért ide a Wikipediáról voltam kénytelen képet vadászni.

Minek ment oda?

Ha maradt volna ott, ahol van, senkinek nem tűnt volna föl – legfeljebb találgatni lehetne, hogy mire gondolt a költő, de hát olyan sok köztéri szobor van, amiről az ember azt sem tudja, hogy kit vagy mit ábrázol, ahogyan rengeteg olyan is akad, amelyek ifjúkommunistáknak, mozgalmároknak, hasonlóknak állítottak emléket, mégsem bántotta őket senki. Ki döntött róla, hogy minek kell mennie, mi marad, és mit kellene megőrizni, csak máshol?

Pótó szerint a szobrok témája az elsők között került elő, amikor az MSZMP politikai egyeduralma megingott. Szörényi László irodalomtörténész vetette fel először, hogy kellene velük kezdeni valamit, mert „előbb-utóbb kényelmetlenné fognak válni”, ezért azt javasolta, hogy a rendszerváltás után rendezzenek be egy Sztálin-parkot Csepelen, ahol „hozzátartoznak a genius locihoz”. Helyszínként felmerült még Békéscsaba és a recski kőbánya is, ezeket végül elvetették, de a csepeli tervekből sem lett semmi (bár egyfajta megóvásnak tekinthetjük azt is, hogy a kommunista munkások Lenint a pincébe dugták, és ott is tartották hét éven keresztül). Nem mindenki értett egyet a megóvás fontosságával. A hangos kisebbség a szobrok felrobbantásával és ledöntésével fenyegetőzött, végül a Fővárosi Közgyűlés kulturális bizottsága a budapesti „politikai tartalmú képzőművészeti alkotások sorsának rendezéséről” a kerületi önkormányzatoktól kért javaslatot.

Az alapelv az volt, hogy csak azokat a szobrokat kell eltávolítani, „amelyeknek politikai tartalma köztereken ma már nem vállalható”. Az elgondolás hibátlan, de ha elfogadjuk Pótó definícióját, amely szerint minden köztéri szobor szükségszerűen politikai üzenetet is hordoz, elég nehéz meghúzni a határvonalat. Nem csoda, hogy akad olyan felszabadulási emlékmű, amit békén hagytak – elég a Szabadság-szoborra gondolni, amiről csak a szovjet katonát távolították el, de nem ez az egyetlen. Pótó szerint előfordultak félreértések is, így például a tisztogatás áldozatául esett az a szobor is, ami eredetileg a Népstadion metróállomást díszítette volna, de végül a Pasaréti útra került – innen is mennie kellett, mert a hivatalos címe az volt, hogy „Tanácsköztársasági úttörő emlékmű”. A parkba került darabok többségén azért látszik, hogy olyanoknak állítanak emléket, akikre nem feltétlenül emlékeznénk jó szívvel: az egykori Köztársaság téren felállított emlékművek, Kun Béla, Münnich vagy épp Asztalos János emlékműve, aki „életét a magyar szabadságért áldozta 1956-ban, mártírhalált halt a Budapesti Pártbizottság székháza védelmében”, nem igazán maradhatott meg köztéren. Ezek nem is lehettek túl közkedvelt alkotások: Asztalos domborművének az orrát még a szoborparkba szállítása előtt törték le, de számos olyan műalkotás látható, amit korábban már megrongáltak, letörték róluk a vörös csillagot, vagy épp azt festették rá, hogy „ruszkik, haza!”.

Hangos kisebbség

Amíg a javaslatok készültek, a 22. kerület jelezte, hogy szívesen biztosítana helyet egy szoborparknak, ez lett végül a Memento park. Marx és Engels eredetileg maradhatott volna a helyén, vagy bárhol máshol köztéren, de egyik kerület sem pályázott rájuk, így kötöttek ki végül a szoborparkban. Pótó szerint ezzel a kulturális bizottság tulajdonképpen elismerte, hogy ezeknek a szobroknak lehetnek művészi értékei, de a döntést már nem vállalták magukra, így annak, aki kíváncsi a világ egyetlen kubista stílusú Marx-Engels szobrára, egészen a Tétényi-fennsíkig kell elmennie. Öröm az ürömben, hogy a párost ingyen is meg lehet tekinteni, hiszen a jegypénztáron kívül, egy falfülkében álldogálnak.

Pótó kutatásaiból az is kiderül, hogy bár sokan hangosan követelték a szobrok ledöntését, és ellenezték a szoborpark létrehozását, tulajdonképpen nem is voltak ők olyan sokan. A Medián 1200 fős reprezentatív kutatása alapján a többség vagy békén hagyta volna a szobrokat, vagy szoborparkban látta volna őket szívesen, a megsemmisítést vagy a zárt raktárban tárolást csak a válaszadók 9-21 százaléka támogatta volna (a szobor típusától függően). Úgy tűnik, hogy hiába az engedékenység, Leninből már elegük volt az embereknek, ezek eltávolításában ugyanis a legtöbben egyetértettek.

A Medián kutatásának eredményei Grafika: Qubit

A hangos kisebbség viszont elérte a célját, 1993-re, a Budapesti Búcsúra a többségük a még csak épülő szoborparkba került, bár a rohammunka tetemes többletköltséget jelentett, és vagy ezért, vagy nem, két átszállítani kívánt emléktábla a leszerelés során úgy megrongálódott, hogy már nem lehetett őket elhelyezni az új helyükön, ezért aztán aki a kommunista ifjúsági mozgalom, illetve az antifasiszta tüntetés emlékére állított táblára lenne kíváncsi, az inkább el se induljon.

A könyvégetés elmaradása

„Öröm részt venni a könyvégetés elmaradásában” – olvasható a sétányokhoz vezető sikátor falán az idézet Eleőd Ákostól, a koncepció megálmodójától. Az is öröm, hogy a kezdeti tervekkel ellentétben nem a szocialista szellem vasútja valósult meg, de hogy mi valósult meg tulajdonképpen, az úgy sem világos, hogy már kétszer voltam ott. Lehet, hogy a koncepció van kicsit túlgondolva, lehet, hogy a LEN IN BLACK feliratú hűtőmágnesekből van sok, de az is lehet, hogy egyszerre vagyok túl öreg és túl fiatal ahhoz, hogy jól üljön a poén. Ilyeneket én még láttam élőben is, igaz, elég fiatalon, és őszintén szólva látok is még, igaz, egyre kevesebbet.

Akadt néhány ifjúkommunista, akinek meghagyták az emléktábláját, csak senki nem törődik vele különösebben, és vannak olyan domborművek és díszítések is, amikre nyugodtan rá lehetett volna húzni, hogy már nem vállalható a politikai tartalmuk. És persze születtek azóta is olyan köztéri szobrok, amiknek nem, vagy nem mindenki számára vállalható a tartalmuk – ehhez hozzá kell szokni, bár az is jó kérdés, hogy a megrendelőn és a szobrászon kívül ezek kinek okoznak örömet, vagy mit akarnak üzenni. Jó, hogy van ez a park, de ilyen tömörségben már nem jó: Budapesten minden kerületre jutott egy Lenin, egy felszabadulási emlékmű, meg ki tudja, hogy még hány helyi jellegű hős, de egyszerre megkapni mindezt elég tömény. Értem azt is, mit akar mondani Eleőd azzal, hogy elmaradt a könyvégetés, de ez jobban hangzik, mint amit jelent: a megrendelő szándéka ellenére a szobrok tulajdonképpen arra vannak ítélve, hogy ledöntsék őket, csak nem feltétlenül arra, hogy ebben teljesen meg is semmisüljenek – és erre jó menedék a szoborpark, ahol most már tét nélkül lehet megnézni azt, ami egyáltalán eljutott idáig.