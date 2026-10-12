Ki dönti el, mit tanul a diák: a NAT vagy az AI?

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Tegyük fel, hogy két hetedikes ugyanazzal a matekfeladattal küszködik, és mindketten egy AI-alapú gyakorlóprogramtól kérnek segítséget. Az egyiküknek a program lépésekre bontja a gondolatmenetet, visszakérdez, és hagyja, hogy maga jöjjön rá, hol hibázott. A másiknak viszont már az első elakadásnál megmutatja a kész megoldást, aztán továbbengedi a következő feladatra. A rendszer mindkettőjüknél azt rögzíti, hogy teljesítették a leckét, papíron tehát ugyanott tartanak a tantervben, a valóságban azonban egészen mást vittek haza ebből az órából.

Pedig ezen az apró részleten múlik, hogy mit tekint a diák magyarázatnak, mennyi ideig küzdhet egy problémával, melyik hibájából tanulhat, és milyen teljesítményt fogad el tőle az iskola. Ha ezekről egy mesterséges intelligenciára épülő rendszer dönt, akkor az AI egyszerű segédeszközből csendben a tanterv társszerzőjévé válik.

És mindez már a jelenben zajlik. Az OECD 2026-os Digital Education Outlookja szerint 2024-ben az alsó középfokon tanító pedagógusok átlagosan 37 százaléka használt már AI-t a munkájában. Ugyanez a jelentés arra is figyelmeztet, hogy az általános célú generatív eszközök anélkül javíthatják az elkészített feladat minőségét, hogy a diák bármit is tartósan megtanulna belőle. A döntő kérdés már nem az, hogy helye van-e az AI-nak az iskolában; sokkal inkább az, hogy mennyi beleszólást engedünk neki abba, hogy mit és hogyan tanulnak a gyerekek.

3+1 tanterv