„Kulturális újrakezdés! Közel 3 milliárd forint támogatást kapnak a színházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezetek még idén!” – szólt Nagy Ervin államtitkár néhány nappal ezelőtt közzétett posztja. Itt jelentette be, hogy az előadó-művészeti terület közpénz alapú támogatáshoz jut. Egész pontosan „színházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezetekről” van szó, és ide tartozik az is, amit gyűjtőnéven független előadó-művészeti színtérként szokás emlegetni.

Jan Rozman: Scremage - részlet az előadásból, Trafó, Budapest, 2025 Forrás: Facebook/Trafó

Ezek intézményekhez nem kötött, önszerveződő társulatok, igen gyakran kísérletező, a mainstreammel szembe menő programmal. Vagy van helyük, vagy a kevés számú befogadóhely egyikén játszanak. Vagy rendszeresen működnek, vagy csak projektalapon. Ami közös bennük, hogy az elmúlt 16 év diszkriminatív kulturális politikájának nyomán az ellehetetlenülés széléig jutottak. A színtér a padlón van, de nem azért, mert nem érdekli a közönséget, hanem azért, mert éppen az újdonság keresése és a kísérletezés miatt nem a széles piacra termel, így közpénzalapú támogatás is kell a fennmaradásához. Az pedig nem nekik jutott.

Az államtitkár posztja így folytatódik: „Az elmúlt hetekben 14 szakmai szervezettel, többek között a Magyar Színházi Társasággal, a Magyar Táncművészek Szövetségével, a MASZK Országos Színészegyesülettel és a Független Előadó-művészeti Szövetséggel, valamint a Színházművészeti és a Táncművészeti Bizottsággal közösen dolgoztunk a támogatási döntések előkészítésén. 74 független színházi, bábszínházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezet közel 1,3 milliárd forint, 18 határon túli előadó-művészeti és összművészeti szervezet 90 millió forint, független érdekképviseleti szervezetek 55 millió forint, 15 szabadtéri színház és fesztivál pedig 465 millió forint támogatásban részesül.”



Még azt is hozzáteszi Nagy Ervin, hogy az új kulturális politika nem olyan, mint a Hankó Balázs nevével fémjelzett, párthűségi alapú pénzosztogatás.

„Az államtitkárság ne sunnyogjon, álljon ki és hozza nyilvánosságra a döntési szempontokat" – mondta ma reggel Szentkirályi Alexandra, a Fidesz országgyűlési képviselője, aki a Facebookon közvetített sajtótájékoztatóján a támogatások ügyéről beszélt. Szentkirályi a közpénzosztás transzparenciáját követelte, és felszólította a minisztériumot, tegye világossá kik, milyen szempontok alapján döntöttek. A Hír TV kérdésre válaszolva feljelentést helyezett kilátásba arra az esetre, ha ez nem történik meg.

Böröcz - Pálinkás - Szigeti: Éneklő fiatalok, Trafó, 2021 Fotó: Facebook/Trafó

Nemcsak az ellenzéki Fidesz, hanem a szakma képviselői közül is többen úgy látják, hogy az a mód, ahogyan ez a pénz most megjelenik az előadó-művészeti területen, éppúgy nem transzparens, nem számonkérhető és nem demokratikus, ahogyan az előző korszak gyakorlatai. Péter Benjámin, a Budapesti Független Operaszínház (BUFO) tagja a Qubitnek így foglalja össze a kifogásaikat:

„Nem történt valódi egyeztetés a szakmai szervezetekkel. A szektor elismert szakértői előkészítettek egy javaslatcsomagot a pályáztatási rendszer átalakítására, mely kiszámítható és stabil támogatást nyújt a független alkotóknak. Ehelyett a minisztérium hirtelen bedobált egy pár millió forintot egy zsákba, és meghívásos alapon egy »titkos« listának kiutalták. Nem tudjuk, kik és mi alapján osztották szét ezt a pénzt. A minisztérium büszkén hirdeti, hogy megmentették a függetleneket, valójában még nagyobb zavart és bizonytalanságot okoztak. Kiszámítható pályázati rendszert, kultúrpolitikai koncepciót várunk, ami perspektívát és nem alamizsnát ad.”

Amire Péter Benjámin céloz, az a Dologidő című anyag, egy másfél-kétéves folyamat során, több fázisban, egy elszánt munkacsoport vezetésével (élén Szabó Györggyel, a Trafó egykori vezetőjével és Imely Zoltán produkciós szakemberrel) készült igen komoly tanulmány, és az egész független színházi terület ökoszisztémáját felvázolja. Az anyag az állami kulturális politikai megújításához is fontos kiindulópont lehetne. Ehhez képest történik most az, ami történik.

Budapesti Független Operaszínház Fotó: Facebook/BUFO

Független színházi területen, produkciós oldalon dolgozó két forrásunk is arról számolt be, hogy a TKKM-ből hívja fel egy ügyintéző a szervezeteket, és tájékoztatja őket arról, hogy megnyílt egy lehetőség „egyedi támogatásra”, és azt is megmondja, hogy milyen összegre tudnak igényt benyújtani. Ez tehát valóban nem pályázat, hanem egyedi kérelem. A benyújtásra használható felület az EPER, amely az NKTK (Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő) felülete, de ott csak az érintett szervezetek számára látható ez a lehetőség. Az NKTK alapértelmezésben különféle támogatási programokkal, így például a Nemzeti Kulturális Alap programjaihoz kapcsolódó pályázatok kezelésével is foglalkozik.

„Októberben a minisztérium nagyon rövid határidővel – 4 nap – kérte a szakmai szervezeteket, hogy mérjék fel, mekkora forráshiánnyal küzdenek a tagjaik. Akkor még nem gondoltuk, hogy ez a felmérés szinte közvetlen alapja lesz az év végi támogatások elosztásának – írta emailben a Qubit kérdésére a terület legnagyobb érdekképviseleti szervezete, a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) társelnöke, Nagy Zoltán, aki szerint ők, ahogy más szakmai szervezetek is – arra vállalkoztak, hogy felmérjék a tagság igényeit. – Nem tudtuk, hogy az összegyűjtött adatok ilyen közvetlenül befolyásolják majd a támogatási döntéseket."

Szerintük valós szándék volt a kormányzat részéről a segítségnyújtásra, és örülnek annak, hogy sikerült forrásokat juttatni a szektorba.

„Miközben ágazati szinten fontos segítség érkezett, egyéni szinten jogos kérdések merültek fel a támogatások odaítélésével kapcsolatban. Úgy látjuk, hogy a problémát elsősorban az okozta, hogy nem volt világos kommunikáció arról, ki, miért és milyen szempontok alapján kapott támogatást. Sokan nem értesültek az adatgyűjtésről, mások pedig nem gondolták, hogy ennek ilyen közvetlen következménye lesz, ezért nem küldték vissza az adatlapot. Megértjük, hogy akik így kimaradtak a támogatásból, igazságtalannak érzik a döntést."

– írta a Qubitnek Nagy Zoltán.

Stereo Akt Fotó: Fecebook/Stereo Akt

Kérdésünkre az egyik jól ismert, hazai független társulat, a Stereo Akt tagja, Mayer Dániel így kommentált: „Sok más előadóművésszel és előadó-művészeti szervezettel együtt, ebben az egészben az zavar minket leginkább, hogy az az érzésünk, az április 12-i választás, a kormányváltás, a »rendszerváltás« meg sem történt, az előző 16 évhez dermesztően és ijesztően hasonló folyamatok zajlanak továbbra is.”

A párhuzam annyiban biztosan nem áll meg, hogy most nem a párthűséget jutalmazzák, és valóban releváns előadó-művészeti szervezetekről van szó. A pénzosztás módja az, ami többeket a múlt rendszer módszereire emlékeztet. Nagy Ervin a TKKM videójában azt mondja, hogy egyrészt volt szakmai előkészítés, számos szervezettel konzultáltak, szakmai igényfelmérést végeztek, és a minisztérium szakértőit is bekapcsolták a folyamatba. Másrészt nem lett volna idő pályáztatásra: október végén derült ki, milyen összeget tudnak erre a célra fordítani, és az év végéig nem futott volna át egy nyílt pályázat.

Mint Mayer mondja, senki sem tudja pontosan, hogy kik, mikor, milyen szempontok alapján döntöttek ennek pénznek a felosztásáról, odaítéléséről. Október 18-án kaptak egy emailt a FESZ-től, hogy adják le azt a 2026-ra vonatkozó, „becsült forrásigényt, amely a működés folyamatosságának biztosításához, illetve a kialakult helyzet rendezéséhez szükséges lehet”.

„Mi, vagyis az érintett független előadó-művészeti szervezetek október 21-ig írhattunk erről egy emailt, vagy kitölthettünk egy szuperegyszerű, három darab érdemi kérdésből álló Google Formot – mondja Mayer Dániel. – Az email és a Google Form bevezetőjében ott állt, hogy »a felmérés nem tekinthető támogatási szándéknak, nem alapoz meg költségvetést érintő elköteleződést. A beérkező tájékoztatások csupán a tárca helyzetértékelését szolgálják«. Majd november 20-án Nagy Ervin államtitkár posztjából értesültünk arról, hogy 74 független előadó-művészeti szervezet részesül összesen 1,3 milliárd forintban.” Mayer szerint erről keddig senki semmit nem tudott, a Facebook-poszt óta „folyamatosan ment a találgatás, hogy ez így micsoda”.

Hogyan nem lettem szerelmes, Jurányi Inkubátor Ház, 2026 Fotó: Daniel Ory

Ő is megerősíti, hogy ezek után a minisztérium telefonon hívta az érintetteket, hogy szerda éjfélig adjanak be igénybejelentést: „Nem tudja senki, hogy ki részesült támogatásban, azt se, hogy mennyiben, csak pár előadó-művészeti szervezet volt, akik kiírták egy belső fórumon, hogy ők kaptak és hogy a visszásságok ellenére miért fogadják el a támogatást. A Stereo Akt nincs benne a támogatotti körben, és ilyen körülmények között nem is fogadtuk volna el, mert a támogatás odaítélése és lebonyolítása mindennel szembemegy, amiért mi kiállunk és dolgozunk, pedig nekünk is ugyanannyira szükségünk lenne rá, mint a legtöbb más független előadó-művészeti szervezetnek”.

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„Komoly mentális károkozás történt az elmúlt 16 év alatt – mondta a Qubitnek Jászay Tamás kritikus, a színtér jó ismerője. – Az előző kormány fokozatosan a megszűnés határára juttatta ezeket a társulatokat, a kis pénz vagy nulla pénz, a húzd meg-ereszd meg politikájával. Ez annyira jól sikerült, hogy itt emberek egzisztenciája ment tönkre, sokan elhagyták a pályát, az országot. És 16 év után nagyon türelmetlenek az emberek.”

Mint mondja, kettős érzései vannak a pénzosztással kapcsolatban. „Nem kérdés, hogy a független szcéna megérdemli a támogatásokat. De az, hogy itt napok óta találgatunk, üzengetünk, kérdezősködünk, chatszobákban vitatkozunk, tépelődünk, és az, hogy kettészakadjon a szcéna az elfogadni, vagy nem elfogadni kérdés mentén, az nagyon nincs rendben. A transzparencia hiányzik leginkább. Ha nincs átláthatóság, csak valahol egy lista, amit senki nem láthatott, akkor ez Hankó Balázs 2.0.”

A FESZ társelnöke, Nagy Zoltán hangsúlyozza, hogy a problémákat és a hozzájuk eljutott kritikákat jelezték a döntéshozóknak is: „A FESZ számára alapvető fontosságú, hogy a jövőben a források elosztása átlátható módon, előre meghatározott és következetesen alkalmazott szakmai szempontrendszer alapján történjen. Ezt csak nyílt, minden érintett számára hozzáférhető pályázati rendszer biztosíthatja. Nem elegendő, ha a szektor egésze kap segítséget: arra is szükség van, hogy az egyes szervezetek számára világos és ellenőrizhető legyen, milyen feltételek alapján születnek a támogatási döntések."

Jászay Tamás kritikus azt is jelzi, hogy igen komoly törésvonalakat okozhat ez a helyzet a függetleneken belül. „Itt félmillió forintokért is folyt a küzdelem az elmúlt években. Mi lesz akkor, ha bekerül a rendszerbe egymilliárd?”

Kérdést küldünk a TKKM színházi területtel foglalkozó helyettes államtitkárának, Sipos Imrének is, amint a válasza megérkezik, frissítjük cikkünket.

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