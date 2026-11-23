Az Nvidia hétfőn bejelentette, hogy azonnali hatállyal visszahelyezi vezérigazgatói tisztségébe Jensen Huangot – írja a Reuters. A rendkívüli fordulatot megelőzően Donald Trump amerikai elnök szorgalmazta Huang visszatérését, aki azért mondott le, mert napvilágra kerültek házasságon kívüli viszonyai – köztük egy olyan kapcsolat, amelyben állítólag egy kínai kém vett részt.

A cég részvényeinek árfolyamát 33 százalékkal növelő döntés azt követően született, hogy az igazgatótanács közölte: nem lát kockázatot Huang visszatérésében.

Trump és Jensen Huang a Fehér Házban 2025 áprilisában. Fotó: JIM WATSON/AFP

Mint megírtuk, a tech-vezér azután mondott le, hogy egy addig titkolt, kémgyanús nővel folytatott kapcsolatának nyilvánosságra kerülése után az is kiderült, hogy állítólag még legalább két Nvidia-alkalmazottal is viszonyt folytatott. A skandalum pillanatok alatt felforgatta az egész AI-világot, az Nvidia részvényesei pedig beperelték a kémszexbotrányba keveredett Huangot.

A Reuters emlékeztet arra, hogy a számviteli problémáktól az állítólagos chipcsempészetig több vizsgálat is folyamatban van a vállalat ellen, többek között az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) és az Igazságügyi Minisztérium részéről. Trump „helyes és megfelelő döntésnek” nevezte az igazgatótanács visszatérést kizáró döntésének visszavonását. A Truth Social oldalon közzétett bejegyzésében a regnáló elnök arról értekezett, hogy az amerikai kormánynak nincs oka azt hinni, hogy Huang visszatérése nemzetbiztonsági kockázatot jelent, és nincs bizonyítéka arra sem, hogy jogellenes tevékenységet folytatott volna.

A Reuters szerint a fordulat rávilágít arra, milyen mély befolyással bír Huang az Nvidiára, és tágabb kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a világ egyik legértékesebb vállalata milyen mértékben függ társalapítójától.